Svensk Eurovision-ekspert: Tror ikke på svensk seier, men til finale

TORINO (VG) Sverige er - nærmest som vanlig - en av storfavorittene til å vinne Eurovision Song Contest. Men i år tror ikke svenskene selv på seier, selv om de i kveld kvalifiserte seg til finale.

Av Stein Østbø

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Sverige er nok en gang oddsfavoritt i 2022, men mye er annerledes etter Russlands invasjon av Ukraina. I kveldens semifinale skal Sverige kvalifisere seg til lørdagens finale.

- Jeg tror at ingen i den svenske delegasjonen tror at Sverige kommer til å vinne dette. Jeg har heller ikke kommet hit med den følelsen hjemmefra denne gangen, sier Aftonbladets Tobbe Ek, som regnes som en av Skandinavias største Eurovision-eksperter.

Årsaken er klar:

– Det er jo fordi Ukraina er en så utrolig stor favoritt. Men det er klart at man håper, og skulle gjerne vinne, men følelsen er nok at Ukraina er uslåelig, sier Ek til VG, rett før andre semifinale sparkes i gang.

I år stiller Sverige med Cornelia Jakobs’ «Hold Me Closer» , en svær ballade som har imponert både fans og kritikere. Likevel mener Ek sikkert at Ukraina stikker av med seieren - og at det i så fall ikke er ufortjent.

– Ukraina har en tradisjon på å gjøre det bra i Eurovision med musikk som tydelig viser ukrainsk kultur og her er jo alt; folkemusikk, elektro og rap, mener Ek, og poengterer at også fagjuryene derfor vil gi Ukraina nok poeng til å vinne.

– Det går i retning av at dette lykkes, de kommer til å få tilstrekkelig med poeng fra fagjuryene. De kommer ikke til å få tolvere, men de kommer til å få syvere, seksere og en og annen tier, slik at det blir nok poeng fra folket og samtidig tilstrekkelig fra fagjuryene, til at de andre vil bli akterutseilt, mener han.

Samtidig peker han på en aldri så liten outsider:

– Storbritannia har kommet veldig sterkt på oddsen, så Cornelia kan kanskje håpe på en bronseplass. Men vi er faktisk veldig sugne på et sølv, for vi har bare ett sølv fra før, og det var på sekstitallet!

I kveld var det Sverige og Finland som forsvarte de nordiske farvene i den andre semifinalen. Begge gikk videre torsdag.

Tirsdag gikk både Norges Subwoolfer og Island videre til den endelige finalen på lørdag, mens Danmark ble slått ut.

Tsjekkia kom også til finale, med to norske låtskrivere og bandmedlemmer.

Følgende ti land kvalifiserte seg til finale i kveld: Belgia, Tsjekkia, Aserbajdsjan, Polen, Finland, Estland, Australia, Sverige, Romania og Serbia.