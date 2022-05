1 / 9 forrige neste fullskjerm

Konsertanmeldelse: Sigrid, Oslo Spektrum: − Total kontroll

Første stopp på Sigrids signingsferd for sommeren ble en oppvisning i popteft og scenetekke.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er ikke alle 25-åringer forunt å arrangere slippfesten for sitt nye album i Oslo Spektrum, for å si det forsiktig. I tilfellet Sigrid Solbakk Raabe – en av våre store store internasjonale popstjerner, ikke minst i det ettertraktede engelske markedet – er det imidlertid vanskelig å forestille seg et bærekraftig alternativ.

Det «vanskelige» andrealbumet «How To Let Go», som ble sluppet ved midnatt, høres ved første ørekast ikke spesielt vanskelig ut i det hele tatt: Det fremstår snarere som en modnere og mer sammensatt vei videre fra debutplaten «Sucker Punch».

For mange av de 8000 fremmøtte i hovedstadens storstue denne kvelden – inkludert enkelte anmeldere – er dette den første store konsertproduksjonen de bevitner på denne siden av pandemien. Et hørbart sus av forventning dirrer i rommet.

Særlig ett spørsmål knytter seg til aftenens forsmak på Sigrids turnésommer: Hvordan vil det nye materialet fungere sammen med hennes sertifiserte hits?

Etter at Metteson og Skaar har varmet opp lokalet, entrer hovedpersonen scenen for å besvare spørsmålet til tonene av den ferske singelen «It Gets Dark». Et inspirert og passe modig valg, som mer enn antyder at Sigrid ikke har intensjoner om å stryke publikum medhårs – og som fungerer enda bedre live enn på plate.

Konfettikanonen får kjørt seg allerede under påfølgende «Burning Bridges», til et relativt ungt publikums åpenlyse fryd. «Risk Of Getting Hurt» og «Sucker Punch» er tidlige høydepunkter – på førstnevnte får Sigrid for alvor vist frem hva som bor i den raspete stemmen, mens allsang løfter sistnevnte til himmels.

På småpsykedeliske «Dancer» spiller bandet seg for alvor varmt. Griff-samarbeidet «Head On Fire» kommer i en tapning langt overlegen studioversjonen, og en akustisk, nydelig «Grow» er et kjærkomment hvileskjær.

Fullt like sterk er ikke pianoballaden «Last To Know», kveldens Adele-øyeblikk, der stumpene reddes av overlegen vokaldynamikk. Sammen med «Mistake Like You» og den lettbeinte discoflørten «A Driver Saved My Life» representerer den en enkeltstående dupp i kveldens låtkvalitet.

«High Five» og «Plot Twist», på sin side. er gledelige og energipakkede gjenhør med gammelt gull – særlig sistnevnte får det til å koke fælt i Spektrum. På galehuset «Don’t Kill My Vibe» trenger ikke Sigrid synge et kløyva ord selv, men gjør det heldigvis likevel.

En ikke uvesentlig del av Raabes appell har hittil knyttet seg til hennes ujålete væremåte og avvæpnende sjarm, som fortsatt er intakt. Hun fremstår sikrere enn noensinne på scenen, men tillater seg like fullt en takknemlig monolog om hvor nervøs hun har vært den siste uken, før «Home To You», «Don’t Feel Like Crying» og «Mirror» runder av begivenhetene med stil.

Med de nye låtene i bagasjen er Sigrid med ett en langt mer interessant og komplett artist enn hun var i går, så å si. All logikk tilsier at festivalsommeren er hennes.