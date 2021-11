FRI: I et videoinnslag på Instagram tirsdag fortalte Britney Spears fansen hva hun vil gjøre nå.

Britney Spears om livet etter opphevelsen av vergemålet: − Takknemlig for hver eneste dag

Britney Spears (39) er glad for å ha fått livet tilbake. Men hun er fortsatt bitter på sin egen familie.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg vil ikke være et offer, jeg har levd sammen med andre ofre hele mitt liv, fra jeg var et lite barn. Det var derfor jeg bare måtte komme meg vekk. Nå har jeg jobbet livet av meg i over 20 år, forteller popstjernen fansen på Instagram.

I en spørsmål/svar-video på Instagram tirsdag, svarer Spears på spørsmål om sitt nye liv etter at vergemålet ble opphevet.

12. november var nemlig en historisk dag for popstjernen, som etter nær 14 år med formynderi, ble en fri kvinne.

Et av spørsmålene som hun tirsdag var spesielt opptatt av å gi svar på var: – Hva gjør jeg nå som vergemålet er opphevet?

Det er en åpenhjertig Britney Spears som forteller fansen at «hun er takknemlig for hver eneste dag».

I billedteksten til videoene skriver Spears at hun blir nesten gal av å tenke på hva hennes nærmeste familie gjennom vergemålet kunne gjøre mot henne.

– Det var nedverdigende og demoraliserende. Jeg orker ikke nevne alle de forferdelige tingene de gjorde mot meg. De burde vært i fengsel for det. Det gjelder også min mor – hun som så ofte går i kirken. Jeg har alltid valgt å ikke si noe for å holde på familiefreden – men ikke nå lenger, skriver Spears.

Familien har så langt ikke kommentert de siste uttalelsene til Britney Spears.

I videoinnslaget på Instagram, forteller Spears at hun håper hennes historie kan være til hjelp for andre i lignende situasjoner som hun har vært i. Folk som er alvorlig syke eller handikappet.

– Jeg er en sterk kvinne, jeg bare tenke meg hva et system som dette har gjort med dem.

Spears kan heller ikke få takket #FreeBritney-bevegelsen nok.

– Dere er helt fantastiske, sier hun.

– Jeg var helt kneblet i så mange år. Uten mulighet til å si noe som helt. Men dere klarte å rette oppmerksomheten mot hva som skjedde. Det reddet meg, fortsetter Britney Spears.

Men selv om hun nå er en fri kvinne betyr ikke det at alt er opp og avgjort. Det ligger an til søksmål mot Britneys egen far og tidligere verge, Jamie Spears (68). I tillegg krever Britneys advokat at selskapet Tri Star, som har hatt kontroll med Britneys formue under vergemålet, skal overlevere dokumentasjon over hvordan pengene er disponert.

Ifølge New York Times ligger det an til høring i retten 19. januar for å diskutere alt det finansielle rundt vergemålet og dets oppløsning.

Britneys formue skal angivelig være på over 520 millioner kroner.