AVLYST: Taylor Swift var en av artistene som skulle ha besøkt Norge i 2020. Den avlyste festivalsommeren har vist seg å være god butikk for flere norske festivaler under pandemien.

Avlyste festivaler – styrket egenkapitalen

Flere norske festivaler har aldri hatt et bedre år økonomisk enn i 2020 da ingen festivaler ble arrangert.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Regjeringens støttekroner under pandemien har fått lommeboken til norske musikkfestivaler til å ese ut. Det viser regnskapene til et utvalg norske festivaler.

Felles for alle er at midlene fra Regjeringens kompensasjonsordninger er pløyd inn i egenkapitalen i selskapene bak festivalene, noe som for enkelte får en voldsom effekt av positiv karakter.

Blant disse er Tons of Rock i Oslo, som VG skrev om i sommer. I 2019 hadde festivalen bokført en egenkapital på 135.000 kroner. Etter å ha mottatt 36,1 millioner kroner i kompensasjonsordningen, føk egenkapitalen opp i 25, 7 millioner i 2020.

Overskuddet for det festivalløse året i fjor ble på hyggelige 32,8 millioner.

Også i Fredrikstad bør man være glad i avtroppende kulturminister Abid Rajad støtteordninger under coronakrisen.

Idyll Festivalen karret seg så vidt over på plussiden i 2019 etter et par år med negativ egenkapital. 13,7 statlige støttemillioner ga fart i skuta og sendte en egenkapital på 140.728 kroner opp til 5,1 millioner kroner.

Overskuddet for fjoråret ble på 6,6 millioner, mot 599.359 kroner året før.

Festningen i Trondheim kunne også sette noen kroner i egen bank etter å ha mottatt 8,3 millioner kroner i støtte. Overskuddet ble på 6,1 millioner kroner, bare 700.000 dårligere enn i 2019, men egenkapitalen svulmet opp fra 442.000 kroner til 5,2 millioner.

Palmesus i Kristiansand la på en knapp million til overskuddet fra 2019 og kunne notere seg 14,3 millioner kroner. Palmesus fikk til sammen 28,3 millioner støttekroner og konsoliderte egenkapitalen med å øke den med drøyt ti millioner kroner – fra 7 millioner til 17,8 millioner.

Festivalarrangøren som mottok mest penger for sin avlyste Oslo Sommertid, samt to Rammstein-konserter i Trondheim, er All Things Live. Blodrøde tall viser at kompensasjonsmidlene på 36,4 millioner kroner vil komme godt med, ettersom de økte sin negative egenkapital fra 7 millioner i 2019 til 12, 7 millioner i fjor.

Samtidig økte underskuddet i fjor fra 5, 3 millioner til 7, 2 millioner.

De statlige midlene til All Things Live ble utbetalt i februar i år. Ettersom regnskapsåret til selskapet, i motsetning til de andre festivalene som er nevnt i denne saken, avsluttes den 30. juni – for øvrig bare fire dager etter at Taylor Swift skulle ha stått på Voldsløkkas scene i fjor – vil disse pengene komme med i neste regnskapsperiode.

Det skal imidlertid ikke være fare for kroken på døren for All Things Live som i sin årsrapport for 2020 skriver at de har fått morselskapsgaranti for videre drift av sine danske eiere.

Også Treungenfestival i Telemark trenger sårt de 7,4 millionene fra støtteordningene – 3,6 millioner i kompensasjonsstøtte i fjor og 3, 8 millioner gjennom stimuleringsordningen i år. Festivalen har slitt med negativ egenkapital siden 2017, men i fjor klarte de iallfall å dempe minustallene til 778.000 fra 1,2 millioner året før.

Likevel skriver selskapets revisor i Treungenfestivals årsrapport at «det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape vesentlig tvil om selskapets evne til fortsatt drift».

Sigrid var en av artistene som sto på plakaten under den foreløpig siste Palmesus-festivalen i Kristiansand, her er hun under Øyafestivalen samme år.

Allerede i fjor høst gikk Norges festivalnestor Toffen Gunnufsen, som nylig tok over roret i Slottsfjell i Tønsberg, ut i VG med skarp kritikk mot Kulturdepartementets kompensasjonsordning.

– Hvorfor skal festivaler gå med overskudd i et slikt år da hele Norge taper penger? spurte han.

I samme sak opplyste tidligere gründer og medeier i Palmesus, Heine Strømme at hans nye festival, Sommerbris – som det følgelig aldri ble noe av og aldri er arrangert – hadde krav på 5,2 millioner kroner i støtte.

Kulturdepartementet avviser likevel at de har vært for rause i sine tildelinger til norske musikkfestivaler. I en e-post til VG – på spørsmål om det var meningen med kompensasjonsordningen at festivalene kunne pløye tilskuddene inn i egenkapitalen – skriver avtroppende kulturminister Abid Raja at «2020 og 2021 har vært et svært uforutsigbart år for hele Kultur-Norge».

– Vi har stilt opp med milliarder av kroner for å sikre at kultursektoren som helhet skal komme seg gjennom krisen. Jeg tror støtteordningene som regjeringen fikk raskt på plass var svært viktige for kultursektoren. Målet med kompensasjonsordningen har vært å kompensere for inntektstap og merutgifter som arrangører og underleverandører i kultursektoren har hatt som følge av dokumenterbare råd og pålegg fra myndighetene i forbindelse med covid-19, skriver Raja og legger til;

– Ettersom dette er kompensasjon for inntektstap, er det ikke lagt føringer for hva kompensasjon kan brukes til.

Raja gjentar samtidig at Norge har hatt verdens beste støtteordninger gjennom pandemien.

– Mange som har vært permittert fra kultursektoren har også nytt godt av støtteordninger under andre departementer. Den samlede effekten av de offentlige tiltakene har vist seg godt egnet til å kompensere for inntektsbortfallet. Idet jeg i morgen går av og nå kan se bakover og oppsummere, så er jeg glad for sluttresultatet etter krisen som er at vi i stort har brakt kulturlivet, idretten og frivilligheten gjennom deres verste krise.