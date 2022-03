SMITTET: Sangeren Jungkook er i isolasjon i Las Vegas.

BTS-medlemmer isolert før Grammy

Det sørkoreanske bandet sliter med sykdom få dager før de skal opptre på årets Grammy-utdeling.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

K-pop-bandet er både nominert og blant artistene som skal opptre på søndagens Grammy-utdeling. Men nå er BTS-medlem Jungkook smittet med corona.

Det melder Hybe - underholdningsselskapet som har popgruppen i sin stab.

Hybe skriver at sangeren kom til USA 27. mars for å forberede seg før gruppens opptreden på prisutdelingen. Selv om han testet negativt på covid-19 før ha dro fra Sør-Korea, skal han ha fått symptomer på smitte etter ankomst i Las Vegas. Dagen etter testet han positivt, skriver Teen Vogue.

Han er nå i karantene uten symptomer, bortsett fra litt sår hals. Jungkook dro til USA før resten av popgruppen som ankom denne uken, og har ikke hatt kontakt med dem.

Til sine rett under 36 millioner følgere på Instagram har artisten delt oppdateringen fra isolasjonen. Den siste posten hans er en video hvor han forteller at han har det bra og danser.

J-Hope i isolasjon

Samtidig er BTS-medlem J-Hope i isolasjon i Sør-Korea etter å ha testet positivt 24. mars. Han skal ha tatt tre vaksinedoser og er ikke påvirket av smitten.

Det er usikkert hvordan artistenes smitte vil påvirke søndagens opptreden og konsertene de skal ha i USA. Hybe skriver at de følger med på situasjonen og foreløpig planlegger at alt skal gå som normalt, men at det kan komme nye oppdateringer dagene før Grammy-utdelingen.

Gruppen er nominert i kategorien «Best Pop Group Performance» med låten «Butter», og var blant de første artistene til å bli annonsert som en del av underholdningen.

Gruppen skal ha fire konserter i Nevada i forbindelse med «Permission to Dance On Stage»-turnen i starten av april.

Teen Vogue skriver at helsemyndighetene i den amerikanske delstaten ber de som tester positiv gå i isolasjon i minst fem fulle dager, uavhengig av vaksinestatus. De anbefaler isolasjon til den smittede er feberfri i ett døgn.

Samtidig er det anbefalt at smittende bruker munnbind fem dager etter isolasjon.