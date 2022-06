LIKHET? Artisten Halsey (t.h.) mener skuespiller Millie Bobby Brown ligner på hen selv.

Halsey om Millie Bobby Brown: − Vi ser ut som søstre

I et intervju med Jimmy Fallon, sier artisten Halsey (27) at det er «uhyggelig» hvor like hun og Millie Bobby Brown (18) er.

Det var på «The Tonight Show» Halsey, som egentlig heter Ashley Nicolette Frangipane, snakket om hvem hun ligner på.

Til Fallon fortalte Halsey at hun møtte sin partner, filmprodusent og manusforfatter Alev Aydin, da han fikk jobben med å skrive et manus om sangerens liv. I juli i fjor fikk paret sitt første barn sammen.

Etter dette kom Fallon inn på hvem som kunne spille Halsey, og viste et bilde der Halsey er utkledd som Millie Bobby Browns rollefigur Eleven i «Stranger Things». Så foreslo han den britiske skuespilleren.

– Ja, Millie hadde vært fantastisk. Men jeg tror ikke jeg er berømt nok til å caste Millie. Det er på en måte uhyggelig hvor mye vi ligner. Vi ser faktisk akkurat ut som søstre, sier Halsey på «The Tonight Show».

Nylig hevdet hun i to TikTok-videoer at plateselskapet hindret hen i å gi ut en ferdig singel med mindre de kan «fake» et viralt TikTok-klipp.

For tiden er hun på turné med ny musikk.

Halsey er ikke-binær og har oppgitt at hun bruker pronomenene «she/they». Språkrådet anbefaler at ikke-binært «they» oversettes med hen på norsk.

