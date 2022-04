PRISVINNER: Aurora Aksnes på Spellemann fredag.

Aurora Aksnes krever at Susanne Sundfør får Årets Spellemann før henne

25-åringen fikk Spellemannpris for årets internasjonale suksess. Det største trofeet stiller hun seg pent i kø for å få.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

«Ung kvinne med suksess i utlandet» er en merkelapp som sitter godt på tre av de siste fem Årets Spellemann-vinnerne.

Astrid S i 2017, Sigrid i 2019 og Girl In Red i 2021.

Mens sistnevnte fikk den gjeveste prisen på Spellemann fredag kveld, fikk Aksnes sin harpe for å være artisten med størst suksess utenlands i fjor.

Med den TikTok- og Instagram-drevne suksessen for sangen «Runaway» fra 2016, nådde Aksnes nye høyder kommersielt.

«Runaway» presterte blant annet å bli den norske låten som antagelig har kommet nærmest USAs offisielle hitliste, Billboard Hot 100, uten å klare det helt.

Den toppet nemlig Billboards ukentlige «bubbling under»-liste ved to anledninger, hvilket i praksis vil si 101. plass.

Aksnes har startet inneværende år på et vis som fort kan gjøre henne aktuell når prisutdelingen for 2022 finner sted.

Hennes nye album «The Gods We Can Touch» gikk rett til topps på VG-lista, og nådde åttende plass på den britiske albumlisten.

Og hun har akkurat sluppet singelen «The Woman I Am», som til nå kun har figurert på vinylutgaven av albumet.

Omfattende Aurora-turneer i USA og Europa starter i mai, og svinger innom Bergenfest og Øya underveis.

Aksnes er imidlertid klar på at prisen for Årets Spellemann bør vente for hennes del.

– Det er veldig mange som burde ha fått, sier hun til VG.

– Susanne Sundfør burde ha fått Årets Spellemann. Det er jo kjemperart at hun ikke har fått den ennå.

– Ulogisk

Sundførs Spellemann-historie er nærmest et eget kapittel i norsk musikk.

Da hun fikk prisen for beste kvinnelige artist i 2007, gjorde hun det klart i takketalen at hun var først og fremst artist, ikke først og fremst kvinne – et utsagn som fikk enorm oppmerksomhet.

Tre år senere trakk hun seg fra samme kategori, etter å ha blitt nominert. Litt senere ble kjønnsbestemte kategorier fjernet fra Spellemann.

I utdelingen for 2015 sanket Sundfør tre priser, til stor jubel fra mange – men Årets Spellemann gikk til Kygo.

For sitt foreløpig siste studioalbum, fra 2017, fikk Sundfør derimot ingen priser. Astrid S fikk Årets Spellemann, og i etterkant raste en debatt hvor flere profilerte kommentatorer mente at Sundfør burde fått hederen.

Aksnes var da en av de første artistkollegene som gikk ut og støttet Astrid S. Sundfør selv gjorde det samme.

SNART TILBAKE: Susanne Sundfør gjør comeback på scenen i sommer.

Nå er Aksnes tydelig på at Sundfør – som nylig kunngjorde ni norgeskonserter i sommer – bør få Årets Spellemann før hun selv eventuelt får den.

– Nei, det hadde vært rart. Jeg har ikke lyst til å få den før Susanne Sundfør. Det ville føltes veldig ulogisk.

– Men hvis hun får den, kan du komme etter?

– Da kan jeg endelig slappe av. Endelig bli lykkelig! Please, ler Aksnes – som snakker om prisen generelt, og ikke retter kritikk mot tildelingen til Girl In Red for 2021.

Rar i nord

Prisen Aksnes fikk fredag, for årets internasjonale suksess, tar hun med glede og fatning.

– Det er nydelig å se at musikk ikke har noen nasjonalitet eller hudfarge eller seksualitet. Det er noe for oss alle over hele verden, og det er helt fantastisk, rørende og fint, sier hun.

– Men jeg vet ikke hva internasjonal suksess betyr, det har ikke så mye å si heller.

Ifølge Aksnes er fansen hennes i Øst-Europa, Japan og Brasil de ivrigste.

Jo lenger sør man kommer, desto mer åpne virker folk, mener hun – både for hennes musikk og det å være annerledes.

Dette gjelder spesielt i Brasil, forteller hun.

– Kanskje det har med varmen å gjøre. De forstår veldig godt åpenhet. Folk tenker ikke at jeg er så rar sør for Ekvator, men de synes jeg er veldig rar nord for Ekvator, fniser Aksnes.

TURNERER SAMMEN: Sei Selina (t.v.) vant musikkvideoprisen på Spellemann, og varmer opp for Aurora Aksnes på europaturné senere i år.

Lørdag postet hun en melding i sine sosiale medier, hvor hun gjør det klart at den eneste grunnen til at hun går på røde løpere er for å vise frem sin søster Viktorias design.

– Og siden alle i LGBTQIA+-miljøet lærer seg enten å strikke, perle, male eller hekle, gjør jeg også det, skriver hun.

