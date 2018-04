KOMPONIST: Rolf Løvland skrev «You Raise Me Up», som også er tittelen på boken om Secret Garden. Foto: Trond Solberg

Planlegger nytt søksmål mot Rolf Løvland – mener superhit er plagiat

Publisert: 04.04.18 18:53

Den islandske komponisten Johann Helgason skrev en melodi han mener Rolf Løvland har stjålet. Nå planlegger han søksmål, etter å ha varslet det samme for ti år siden.

«You Raise me up» er skrevet av Rolf Løvland og først fremført av Secret Garden i 2001. Siden ble den en hit for Josh Groban, og også boybandet Westlife har gjort sin versjon.

Men den islandske komponisten Johann Helgason har hele tiden hevdet at Løvland har stjålet hans komposisjon fra 1977 med den islandske tittelen «Søknudur».

Les på VG+: Historien om «You Raise Me Up» - Har spilt inn millioner

Han varslet også i 2007 at han forberedte et søksmål, men siden skjedde det lite. Onsdag holdt Helgason pressekonferanse på Island for å forklare hvorfor det jobbes med saken igjen nå.

Samtidig lanserer Helgason en engelsktalende versjon av sin låt med tittelen «Into the Light», fremført av Edgar Smári og Osk Einarssons Gospelkor.

VG har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar fra Johann Helgason.

Norske John Kjell Seljeseth har vært med på å omarrangere den nye engelske versjonen.

– Det er gjort for å vise hvor lik den er «You Raise Me Up». Min jobb var å prøve å få arrangementet så likt som mulig, og så var det viktig å ha engelsk tekst, slik at flere kan forstå.

Han sier søksmålet er under planlegging, men at det trengs økonomiske midler for at et engelsk advokatfirma skal ta saken. Dermed går man ut nå for å få ny oppmerksomhet om saken, og for å få med seg investorer.

– Det er jo en «David mot Goliat»-kamp dette.

Saken har ligget «brakk» siden 2007, den gang fikk ikke advokatfirmaet i England nok forsikringer om at finansieringen var i orden.

Komponist Rolf Løvland sier han ikke har fått noen ny henvendelse.

– Jeg har ingen kommenter til dette annet enn at samme sak ble prøvet i rettighetsorganisasjonene (STIM) for mange år siden og kravet ble avvist. Jeg har ikke fått noen henvendelse om dette og vet ikke noe mere.

Han henviser til Universal Publishing i Stockholm. VG har ikke lykkes å få en kommentar derfra.