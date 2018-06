FIN GJENG: - Det er mye kjærlighet i dette bandet. En fin gjeng, sier Di Derre-sjef Jo Nesbø om sine medmusikanter. Bak Unni Wilhelmsen på sin Suzuki Savage ser vi fra venstre Magnus Larsen, Jo Nesbø, Espen Stenhammer og Lars Jones. Halvor Holter var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Mattis Sandblad

Di Derre 25 år: - Vi må nyte, det kan være siste gang

Publisert: 16.06.18 16:31

Tapet av bror og bandkollega Knut Nesbø har fått Jo Nesbø og Di Derre til virkelig å forstå viktigheten av å nyte hvert sekund de har på scenen.

– Vi må kose oss, nyte det og ta det inn med en gang. Det kan være siste gang, det er det aldri noen som vet. Vi må vise takknemlighet for alle de der ute som har satt av kvelden for å se oss, sier Jo Nesbø til VG.

25 år etter starten markerer Di Derre, opprinnelig en løs kameratgjeng som knapt kunne spille, jubileet med sitt første studioalbum på tyve år, «Høyenhall». Sammen med VG har de gått gjennom oppturer og nedturer gjennom 25 år. 2018 er en klar opptur i så henseende, men Jo Nesbø måtte gå en ekstrarunde med seg selv om bandets fremtid da broren Knut døde i 2013.

– Som bror; ja. Å miste Knut var selvfølgelig tungt, og det kunne ha blitt slik at Di Derre ga seg. Knut var så sentral for hele bandet. Jeg kunne aldri ha gjort den jobben han gjorde, Knut var formidleren og forvalteren av Di Derre, mener Nesbø.

– På hvilken måte?

– Knut var selve motoren i bandet, han var den som tok seg av alt det organisatoriske og sto på slik at vi andre kunne komme til dekket bord. Så hva gjør vi nå som han er borte? Espen (Stenhammer) gikk inn i rollen som organisatoren etter Knut, men hva med ny gitarist? Knut var ikke verdens beste gitarist, men han var verdens beste Di Derre-gitarist. Han fant sitt eget sound, sier han.

For fem år siden falt valget på Unni Wilhelmsen. Som aldri hadde tatt i en elgitar før.

– Da han ringte for å spørre, måtte jeg virkelig spørre tilbake om han hadde røyka - selv om jeg vet at han ikke gjør det. Jeg har jo aldri spilt elgitar! Men så kjøpte jeg noen fete elgitarer og gikk i gang. Jeg oppdager nye ting hele tiden, det er dritgøy, forteller Wilhelmsen.

– Vi trengte noen som kunne ta en utfordring, utvikle seg som gitarist og samtidig tilføre bandet noe. Da tenkte jeg på Unni som både Knut og jeg kjente godt, sier Jo Nesbø.

– Det var slik i starten at du kunne se at hun var bekymra og tenkte; «hva i all verden har jeg sagt ja til?». Men resten av bandet har aldri vært bekymret for at hun ikke skulle klare det. Det er morsomt å se at hun har utviklet seg bit for bit til hun nå setter foten på monitoren og er en ekte gitarhelt, smiler han.

Etter 25 år og en rekke låter som hele Norge kan på rams, er det én som skiller seg ut. «Jenter». I god pop- og rock-tradisjon ville ikke opphavsmannen ha den med på plata «Jenter & sånn» i 1994.

– Nei, jeg mente ikke at den kvalifiserte til en plass på plata. Så ble jo også «Rumba med Gunn» førstesingle, sier Jo Nesbø.

– Det var vår produsent Kai Robøle som mot slutten av innspillingen av andreplaten sa; Ok, her var det mye fint, men ingen radio-hit. Radio-hit, hva er det? spurte vi. Én som alle liker, svarte Kai. Da kom Magnus (Larsen) på en låt jeg hadde laget på et nyinnkjøpt keyboard. Hva med den? forteller han.

Låten var selvfølgelig «Jenter», Di Derre gikk i studio og spilte den inn. Umiddelbart bøyde Kai Robøle seg over miksepulten, trykket inn knappen for kommunikasjon inn til studio og sa; «Ja, det var akkurat det jeg mente med en radiohit».

Alvoret som preget dem vel mye i den hektiske storhetstiden er i dag erstattet med en løs og ledig og ikke minst lystbetont holdning til det de holder på med. Men for både Jo Nesbø og resten av bandet var det egentlig slutt allerede med albumet «Slå meg på! (Popmusikk)» i 1998, selv om det aldri ble offisielt.

Året før hadde Jo Nesbø debutert med sin første Harry Hole-roman. Resten er norsk litteraturhistorie.

– I praksis stemmer det. Jeg hadde egentlig skrevet meg tom for låter. Vi slutta aldri, men vi drev alle med andre ting og hadde jobber. De siste linjene i sistelåta sier vel sitt, smiler Nesbø.

Han sikter til «Punktum» som avsluttes slik; «dette er det siste du hører, det siste før vi stenger her og drar. Dette er det siste du hører, før vi slår oss av».

Slik ble det altså ikke. 20 år etter kommer «Høyenhall», hovedsaklig produsert av Espen Lind.

– Jeg har alltid skydd å si det de fleste sier når de gir ut ny plate, at dette er den beste skiva mi, men jeg er så fornøyd med den at nå har jeg kommet dit at jeg må si... dette er den beste skiva vi har lagd.