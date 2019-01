EKTEPAR: Courtney Sixx og Nikki Sixx på Grammy Awards i Los Angeles for noen år siden. Foto: ROBYN BECK / AFP

Mötley Crüe-rocker Nikki Sixx (60) venter barn med kona (30)

18 år etter at han valgte å sterilisere seg, betror Nikki Sixx at han skal bli pappa igjen.

Rockeveteranen har fire barn i alderen 18–27 fra før, og nå venter han hans 30 år yngre kone Courtney Sixx sitt første barn sammen. Hun blir mamma for aller første gang.

– For en fantastisk måte å starte 2019 på for Courtney og meg. Jeg er så glad for at jeg ikke kommer til å turnere under dette svangerskapet, noe som kommer til å gjøre det hele enda mer spesielt, sier Mötley Crüe-bassisten til People .

Etter tre tiår med ikonisk rock'n'roll-historie, la Mötley Crüe ut på avskjedsturné i 2015. Timeplanen er altså langt mindre hektisk for den vordende fembarnsfaren.

– Kona mi kommer til å bli verdens beste mamma. Hele familien vår er henrykt, legger han til.

Paret giftet seg for snart fem år siden. Courtney Sixx, skribent og radiovert, forteller til bladet at hun for alvor begynte å lengte etter egne barn da hun rundet 30.

– Men vi ønsket å vente til det perfekte tidspunktet. Vi er i ekstase over å bringe en liten Sixx inn i verden. Jeg vet at vi vil bli strålende foreldre sammen, sier hun.

Nikki Sixx, som opprinnelig heter Frank Carlton Serafino Feranna, steriliserte seg etter at barn nummer fire var født, for snart 20 år siden. Han skal ha fått spørsmål under et intervju i 2007 om hvorvidt han ville reversere inngrepet, men da skal han ha fleipet om at han heller ville sterilisere seg enda en gang for å være sikker på at han ikke kunne gjøre noen gravide igjen.

Men det var altså før han møtte Courtney, som er kone nummer tre. Sixx var tidligere gift med Playboy-bunny Brandi Brandt (50) og «Baywatch»-stjernen Donna D'Errico (50) . Han har også hatt romanser med skuespiller Denise Richards (47) og tatoveringsartist Kat Von Dee (36) .