PRISBELØNT: Jóhann Jóhannsson, som i 2015 vant Golden Globe for beste originale filmmusikk, ble funnet død i sin egen leilighet fredag. Foto: Mike Blake / Reuters

Filmkomponist Jóhann Jóhannsson er død

Publisert: 11.02.18 07:24

Den Golden Globe-vinnende filmkomponisten Jóhann Jóhannsson (48) ble funnet død fredag.

Jóhannsson, som opprinnelig kommer fra Reykjavík, ble funnet i sin leilighet i Berlin. Ifølge manager Tim Husom etterforskes dødsfallet av tysk politi. Dødsårsaken er foreløpig ukjent, skriver Variety .

Han er kjent for å blant annet ha komponert filmmusikken til Stephen Hawking-biografien «The Theory of Everything». For denne ble han nominert til Oscar, BAFTA og Grammy-priser, og vant også Golden Globe-pris for beste originale filmmusikk i 2015.

Jóhannssons musikk fra filmene «Sicario» og «Arrival» i 2015 og 2016 ble også nominert til flere priser. Han komponerte også musikk for TV-serier, blant annet den islandske krimserien «Innesperret», som ble sendt på norsk TV i 2016.

Han har også gjort solokarriere og gitt ut flere album på 2000-tallet.