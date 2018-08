MUSIKERVETERAN: Steven Tyler, her under Hollywood Film Awards i Los Angeles i 2014. Foto: Jordan Strauss / REUTERS

Steven Tyler med klar ordre til Donald Trump: – Ikke bruk låtene mine

MUSIKK 2018-08-24T10:14:03Z

Aerosmith-vokalist Steven Tyler lar hele verden få vite hva han mener om at presidenten bruker bandets sanger som PR for seg selv.

Publisert: 24.08.18 12:14

Tylers advokat Dina LaPlot sendte onsdag et brev til Donald Trump , der hun beordrer presidenten til å stoppe å spille Aerosmith-låter på sine valg- og folkemøter. Senest i West Virginia tidligere i uken brukte Trump «Livin’ On Tne Edge» som musikalsk innslag, skriver ABC News .

« Herr Trump har ingen rett til å bruke hverken navn, bilde eller stemme til vår klient på sine kampanjer eller andre sammenhenger uten skriftlig tillatelse. Det sier loven », heter det i brevet.

Det faktum at det slett ikke er første gang Trump tar seg til rette med Tylers låter, gjør ikke musikeren og advokaten hans mildere stemt.

« Det som gjør denne overtredelsen ekstra ille, er at Trumps benyttelse av vår klients musikk allerede er blitt slått ned på – ikke bare én gang, men to, under presidentvalgkampen i 2015 », heter det videre i brevet.

Advokaten fortsetter med å si at presidenten med dette viser at han «bryter loven med viten og vilje», og derfor må stilles rettslig til ansvar.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Tyler må imidlertid tåle en viss motstand i sosiale medier etter advokatens utspill. Flere påpeker at han ved tidligere anledninger har sett ut til å ha en svært god tone med Trump. De er også blitt avbildet smilende sammen.

Tyler tar selv til orde på Twitter, der han presiserer at striden ikke handler om demokrater versus republikanere, men om å beskytte opphavsretten. Det forklarer han var en hjertesak lenge før Trump ble president.

Rockeveteranen skriver likevel at låtene hans ikke er ment for bruk i politiske kampanjer:

For tre år siden var det låten «Dream On» som var gjenganger på Trumps folkemøter.

Året før – i 2014 – var Tyler blant artistene som opptrådte i Oslo under fredsprishyllesten av Malala Yousafzai (21) .