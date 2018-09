DØDE UTEN TESTEMENTET: Advokater mener at Aretha Franklin har gjort det vanskelig for sin etterlatte ved at hun ikke har skrevet testamente før hun døde. Foto: Ron Edmonds / TT NYHETSBYRÅN

AP: Aretha Franklin etterlot seg ikke et testamente

Hun ble 76 år gammel, var alvorlig syk på slutten - og hadde en betydelig formue. Likevel satte den avdøde souldronningen aldri opp et testamente.

Det skriver nyhetsbyrået AP søndag kveld norsk tid.

Aretha Franklin døde av kreft i bukspyttkjertelen torsdag 16. august. Hun ble 76 år gammel. Hun etterlater seg fire sønner.

Hun var kjent som beintøff når det kom til forretningsavtaler. Ofte krevde hun kontant betaling og på forskudd før hun opptrådte.

– Like lett blir det ikke for hennes arvinger, skriver amerikanske medier.

Advokater som spesialiserer seg på arverett frykter at de fire sønnene hennes står overfor en svært krevende oppgave når de nå skal få oversikt over verdier og eiendeler. De er overrasket over at hun med så store verdier, utsatte det til var for sent å sette opp et testamente.

Ihvertfall en av Franklins advokater sier nå at han opp gjennom årene flere ganger har innstendig bedt henne om i det minste å sette opp et utkast til testamente.

– Jeg førsøkte å overtale henne til ikke bare å sette opp et testamente, men også sette opp et fond mens hun fortsatt var i live, sier Don Wilson

Han fungerte som var juridisk rådgiver for Aretha Franklin i nesten 30 år.

– Det var ikke slik at hun noen gang sa at «nei, det vil jeg ikke». Hun forsto behovet for et testament, hun fikk bare aldri somlet seg til å gjøre det, fortsetter Wilson.

Franklin var ikke gift og etterlot seg fire sønner i alderen 48 til 63 år. Ron Moten, en nær venn av familien ga de fire sønnene noen gode råd i sin tale i bisettelsen fredag.

– Ta vare på familie og venner som har vært der i årevis for dere. For nå vil mange prøve å bli kjent med dere og de vil gjerne bli deres nye beste venner. Dere vil også bli kontaktet av mennesker som har de beste og mest lønnsomme investeringer som de vil presentere for dere. Mitt råd er, ta det med ro, vær forsiktige - og smarte, sa Moten.

Ingen dokumenter har så langt verdsatt verdien av alle Aretha Franklins eiendeler og eiendommer, men det skal ihvertfall være snakk om flere titalls millioner dollar.