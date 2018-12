Kygo kliner til med samboer Maren Platou i ny video

MUSIKK 2018-12-02T16:58:31Z

Hyller Norge, hjembyen, venner, familie og kjæreste i musikkvideoen til «Happy Now».

Kyrre Gørvell-Dahll (27) er Norges største popstjerne på aldri så lenge, men har alltid vært tydelig på at nærmiljø og innerste krets betyr vel så mye som musikalsk suksess.

Nå har han sluppet video til sin siste slager, «Happy Now», hvor man får se flere sødmefylte øyeblikk fra Kygos private sfære – se klipp øverst i saken.

Ikke minst får kjæresten Maren Platou (25) prominent med plass.

I videoen står paret omslynget og skuer over Bergen, og litt småklining er det også gjort plass til.

Ikke dagligkost fra Kygo og Maren. De holder en lav profil som par i offentligheten, om man ser bort fra noe billeddeling i sosiale medier.

– Venner og familie er det som inspirerer meg. Jeg hadde veldig lyst til å lage en video filmet i hjembyen min og rundt om i Norge, for å vise hvor jeg finner inspirasjon, skriver Kygo på Instagram .

Hans manager Myles Shear melder dette via samme medium:

– En ting Kyrre har sagt til meg siden dag én er «familie og venner er viktigst». Lettere sagt enn gjort, skriver Shear, som mener videoen er et bevis på at Kygo står for det han sier.

Verdt millioner

Videoen er regissert av den velrenommerte amerikaneren Colin Tilley og sunnmøringen Johannes Lovund, sistnevnte har fulgt Kygo verden rundt som «husfotograf» de siste årene.

Videoen er verdifull for Kygos hjemby, mener reiselivsdirektør i Bergen, Anders Nyland.

– Skulle vi laget en reklamefilm som dette, med en influenser av Kygo-format, hadde det kostet millionbeløp. At Kygo forteller denne historien på denne måten er gull verd for promoteringen av Bergen og bergensregionen, sier Nyland til NRK Hordaland .

I samme sak får han støtte av regionansvarlig for Vestlandet i NHO Reiseliv, Wenche Salthella.

– Utrolig verdifull markedsføring for reiselivet her hjemme at han har valgt Bergen og Vestlandet som kulisser.

Patriot

Kygos stefar og co-manager Jan Magnus Bjordal påpeker overfor NRK at superstjernen er hjemmekjær og lager det meste av musikken sin når han er på hjemmebane.

– Kyrre er patriotisk og har lyst til å vise frem byen sin, konstaterer han.

Et lite paradoks er at «Happy Now» så langt er en større hit i Sverige enn i Norge. I nabolandet har låten gått til tredjeplass på den offisielle singellisten, mens den så langt har nådd sjetteplass på VG-lista.

Du kan se videoen i sin helhet på YouTube .