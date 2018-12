TROUBLED MAN: 18 år gamle Lil Pump ble arrestert i Danmark mandag, men kommer etter planen til Oslo og Sentrum Scene torsdag. Foto: STEVE MARCUS / X00642

Stjernerapperen Lil Pump arrestert i København

MUSIKK 2018-12-05T11:35:37Z

Lil Pump (18) måtte avlyse konserten i Finland etter at han ble anholdt i Danmark mandag. Torsdag skal han til Oslo.

Publisert: 05.12.18 12:35

Dansk politi bekrefter overfor Ekstrabladet at rapperen, som debuterte med Topp 3-plassering på Billboard i fjor, ble arrestert etter en konsert på Store Vega i København mandag kveld.

Det var TMZ som først meldte om arrestasjonen.

Det er ukjent hvorfor Lil Pump ble arrestert, men rapperen og hans crew filmet seg selv både i politibilen og på politistasjonen i København og la snutten ut på Snapchat.

Lil Pump slapp ut av arresten i går formiddag, men det var ikke tidsnok til å rekke konserten i Finland. Imidlertid ser det ut til at han rekker konserten på Sentrum Scene i morgen, torsdag, på sin Harvard Dropout-turné.

Lil Pump, eller Gazzy Garcia som hans fødenavn er, kom fra det store intet i fjor og entret tredjeplassen på Billboards singleliste med låten «Gucci Gang». Som mange andre kolleger har Lil Pump en trøblete fortid, og turnenavnet Harverd Dropout spiller direkte på at han ennå ikke har fullført skolegangen på grunn av gjentatte utvisninger.

Dette er tredje gang at Lil Pump blir innbrakt av politiet på ett år. I februar ble han arrestert for å ha skutt hull i inngangsdøren til sitt eget hjem i marihuana-rus, og på sensommeren ble han arrestert igjen. Da ble han tatt i trafikk-kontroll uten gyldig førerkort, og med registreringsskilt som tilhørte en Mini Cooper, ikke en Rolls Royce, som han for anledningen kjørte.