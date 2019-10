SJOKKERER: 25 år etter at Varg Vikernes ble dømt for drapet på bandkollega Øystein Aarseth, kommer Mayhem-sjefen Jørn Stubberud med oppsiktsvekkende uttalelser. Foto: Frode Hansen

Mayhem-sjef i intervjuer om avdøde Øystein Aarseth: – På vei til å drepe ham selv

I intervjuer med amerikanske medier sier Jørn Stubberud fra black metal-bandet Mayhem at hadde planer om å ta livet av sin bandkollega i 1993. – Helt tatt ut av kontekst, sier han til VG.

Uttalelsene fra Jørn Stubberud (51), i Mayhem-sammenheng kjent som bassist og bandgrunnlegger Necrobutcher, kom først i et intervju med amerikanske Consequence Of Sound.

Der går han langt i å antyde at Øystein Aarseth – alias Euronymous, en nøkkelfigur i det norske black metal-miljøet – uansett ville ha blitt tatt av dage.

Varg Vikernes, den gang 20 år, ble dømt for drapet på 25 år gamle Øystein Aarseth i 1993 og fikk året etter en straff på 21 års fengsel for drapet, samt tre kirkebranner.

– Mistenkt nummer én

– OK, jeg kan fortelle det her og nå, fordi jeg har holdt det inne i mange år, men jeg var faktisk på vei til å drepe ham selv. Og da det skjedde – da jeg så avisen, tenkte jeg at, faen – jeg må komme meg hjem og fjerne alle våpnene og dopet og alt jeg hadde i huset, fordi jeg visst at de ville komme hjem til meg, fordi jeg sannsynligvis ville være mistenkt nummer én for dette, forteller Stubberud i videointervjuet.

Tidligere i samme intervju tar han selv opp temaet om drapsplaner, i en lengre sekvens som fremstår uklippet, og uten spørsmål fra journalist.

– Jeg følte at jeg trengte å gå og drepe den der fordømte ryggdolkeren Øystein Euronymous, sier Stubberud.

Han gjentar mye av det samme i et annet videointervju, med amerikanske Loudwire, publisert en dag senere.

I det intervjuet forteller Stubberud at han og Aarseth var på vei til å bli venner igjen, noen få uker før sistnevnte ble myrdet. Men også der sier han:

– Jeg hadde planer om å drepe ham selv.

I et intervju med det amerikanske metalmagasinet Revolver får Stubberud spørsmål om innholdet i de ovennevnte videointervjuene. De siterer ham blant annet på følgende: «OK, I'll tell you straight up, I wanted to kill that fucker in the end.»

Til VG sier Stubberud nå at han i ettertid ser at uttalelsen om drapsplaner har kommet helt feil ut.

– Det jeg sikter til er en flyktig hevnfølelse som jeg tror alle mennesker kjenner til. Heldigvis har de fleste av oss noen sperrer som gjør at man ikke utfører slike ting, sier han.

Dårlig karma

Stubberud var ifølge Mayhems norske pressekontakt i USA forrige uke, i forbindelse med promotering av bandets nye plate.

I Mayhem-intervjuer blir det imidlertid gjerne primærfokus på den norske black metal-scenens nifse fortid.

Bandets mest kjente plate er debuten «De Mysteriis Dom Sathanas».

Den kom på markedet i mai 1994 – åtte dager etter at Varg Vikernes fikk drapsdommen.

MYRDET PÅ TØYEN: Her bæres Øystein Aarseths døde kropp ut etter drapet i august 1993. Foto: Espen Egil Hansen

Platen regnes som et av de mest innflytelsesrike black metal-album noensinne, og utmerker seg på morbid vis siden både Vikernes og hans drapsoffer Aarseth spiller på det.

Vikernes ble nemlig hentet inn som erstatter for Stubberud som bassist til platen, av Aarseth – noe Stubberud også adresserer i intervjuet med Consequence of Sound, hvor han sier at Aarseth gikk bak ryggen på ham.

– Og det var dårlig karma, antar jeg, for vi vet jo alle hva som skjedde med ham, sier Stubberud der.

Bilder av død venn

I de amerikanske intervjuene målbærer Stubberud også sorg over selvmordet til Mayhem-vokalist Per Yngve Ohlin, kjent under artistnavnet Dead. Han tok livet sitt i april 1991.

Stubberud uttrykker tydelig harme over at Aarseth tok bilder av Ohlins døde kropp – før han varslet om tragedien.

Ett av bildene ble brukt som cover på en uoffisiell konsertplateutgivelse med Mayhem i 1995.

Ifølge Stubberud selv bør hans uttalelser om drapsplaner på Aarseth forstås i lys av hans sorg over Ohlin.

Han påpeker at sitatet er hentet fra delen av intervjuet hvor han snakker om selvmordet.

Stubberud forlot Mayhem i en periode, i avsky over Aarseths oppførsel i kjølvannet av Ohlins bortgang.

– Hva føler du når noen tar bilder av en av dine beste venner som nettopp har tatt sitt eget liv? Jo, du ønsker hevn. Men det er en tanke som oppstår i øyeblikket – det er ikke noe du går og gjennomfører etter å ha tenkt deg om, sier Stubberud til VG.

Han presiserer at han nå bare føler tristhet for at Aarseth ble drept i 1993.

MØRKT IMAGE: Jørn Stubberud i et ferskt promobilde av Mayhem, hvor han lyder artistnavnet Necrobutcher. Foto: Stefan Raduta

Den brutale og voldelige historien om oppstarten av Mayhem ble tidligere i år utgitt som helaftens spillefilm, «Lords Of Chaos», i Jonas Åkerlunds regi, med Sky Ferreira og Rory Culkin i sentrale roller.

Fredag slippes Mayhems sjette plate, deres første på fem år, «Daemon». I en pressemelding omtales platen som «en mulighet for helvetes porter til å åpne seg enda videre».

Publisert: 21.10.19 kl. 20:10 Oppdatert: 21.10.19 kl. 20:23







