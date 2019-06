HITMAKER: Andreas «TIX» Haukeland, her under et intervju med VG i april i år. Foto: Thomas Andreassen, VG

Ny sommerlåt fra kontroversielle TIX: – Her har jeg vært snill!

Andreas «TIX» Haukland (26) har laget en gladlåt spesielt ment for dem som synes sommeren er ekstra tung.

Kun halvannet døgn etter at TIX rundet av VG-lista-showet på Rådhusplassen i Oslo, slipper han sin nye låt «Neste sommer». Og nei, det er ingen remiks av DeLillos-låten med samme tittel fra 1993.

– Musikken min treffer en generasjon som ikke har hørt låtene til DeLillos engang, så det er greit. Ingen har opphavsrett på en låttittel. Jeg tenkte ikke på at den var lik da jeg skrev denne. Den kom helt naturlig, sier TIX til VG søndag formiddag.

Bærumsgutten, som tidligere har hisset på seg svært mange for sine drøye og frekke låttekster, er i ferd med å få et ganske annet image. I mai i år, etter å ha vist en flerfasettert side i «Paradise Hotel», slapp TIX den personlige låten «Jeg vil ikke leve», som føk rett inn på VG-lista, og til nå er blitt strømmet over 3,3 millioner ganger på Spotify.

TIX har fått haugevis med henvendelser fra fans som er blitt grepet av den alvorlige teksten.

– Men jeg fant ut at jeg ikke ville avslutte sommeren med den stemningen, sier 26-åringen om låten, der han utbroderer psykiske problemer og kjærlighetssorg.

Derfor er «Neste sommer» en skikkelig gladlåt.

– Den passer fint nå etter den andre. Sommeren kan være ekstra vanskelig for dem som har det tungt. Man ser hvor fett alle andre har det og tenker at man selv også burde hatt det bra. Men så har man ikke det. Jeg synes det er fint å presentere en låt som vender oppmerksomheten mot de små gledene ved sommeren. Denne låten er derfor spesielt ment for alle som kjente seg igjen i «Jeg vil ikke leve», sier TIX.

Forandret på drøy tekst

Karakteren «TIX» ble for alvor kjent i 2015. Med russelåten «Sjeiken 2015» kom strofer som «I kveld er det lov å være hore/Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?».

Avisoverskriftene var mange, men strømmetallene føk i været.

«Skandale-russelåt stormer VG-Lista», skrev VG.

I VINDEN: TIX, her på et pressetreff for «Paradise Hotel» tidligere i år. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

TIX innrømmer at også «Neste sommer», som han har skrevet sammen med flere kamerater, deriblant Morgan Sulele, hadde en drøyere tekst enn det som nå foreligger.

– Egentlig handlet den om helt andre ting, men da Morgan Sulele og jeg satt i studio, tenkte vi at den måtte tones ned, sier han.

Gave til foreldre

Da TIX ble hyret til «Allsang På Grensen» på TV 2 (innspilling neste uke), innså han nemlig at han trengte en foreldrevennlig låt. 26-åringen sier at han vet mange foreldre må lide seg gjennom musikken hans på lange bilturer med barn i bilen.

– Så vær så god, alle mammaer og pappaer! Her har jeg vært snill! Dette er en gave til alle dere, sier han før han raskt legger til:

– Det er først og fremst overfor fansen jeg har vært snill mot.

Har modnet

– Hva tenker i dag om dine tidligere russelåter og omstridte tekster?

– Jeg tenker at den utviklingen som er skjedd, er et flott eksempel for alle aspirerende musikere der ute på at det spiller ingen rolle hva slags musikalsk bakgrunn du har, eller hva du starter med, men at du faktisk startet med musikk. Hvis noen ser meg inn i øynene og sier at de aldri har vært en drittsekk, da kjøper jeg det ikke.

– Betyr det at du tar avstand fra den delen av karrieren din?

– «Sjeiken 2015» hadde jeg skrevet på nytt når som helst. Den står jeg helt inne for. Den var skrevet som en feministisk låt, men teksten ble mistolket. Når det er sagt, så tilpasser jeg meg hele tiden. Alle mennesker modnes. Det kan godt hende det kommer drøye tekster igjen, men jeg er veldig bevisst på hvem som ser opp til meg, og hva slags rollemodell jeg er.

TIX sier at han ikke tror mange andre artister er så reflektert rundt egen karriere som han selv er.

– Jeg er veldig oppmerksom på det. Meningen med TIX har alltid vært å være en bevisst rollemodell, som retter seg etter det publikumet han har. Det spiller ikke så stor rolle hva låtene handler om, så lenge folk forstår holdningene til bakmannen.

I sommer venter flere konserter, blant annet Jugendfest i Ålesund i august.

– Det er det jeg forbereder meg til nå. Jeg gleder meg ekstremt mye.

Søt musikk

For tre uker siden skrev VG om TIX’ ferske romanse med Marthe Brenne (21), som også var med i «Paradise Hotel». På spørsmål om de to nå kaller seg kjærester, svarer han litt nølende:

– Noen ganger blomstrer en flørt fort. Andre ganger tar det litt lengre tid. Men vi er veldig glad i hverandre og har såpass stor respekt for hverandre at vi tar den tiden vi trenger.

