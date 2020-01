RAPLEGENDE: Diddy på Billboard Music Awards i Nevada for to år siden. Foto: MARK RALSTON / AFP

Sean «Diddy» Combs skal ha byttet navn

Rap-veteranen (50) søkte angivelig om navnebytte i november i fjor.

Nå skal han ha fått søknaden innvilget i Los Angeles County Superior Court. Heretter skal musikkmogulen hete Sean Love Combs, melder «Entertainment Tonight».

Sean John Combs har til nå vært 50-åringens registrerte navn – selv om han tidligere har vært mest kjent under artistnavn som Puff Daddy, Sean John, Puffy, P. Diddy eller bare Diddy.

P. Diddy byttet navn igjen

I 2017 – på sin egen 48-årsdag – skrev Combs på Twitter at han var i ferd med å skifte navn til «Love» eller «Brother Love», og at han ikke kom til å forholde seg til noe annet enn det. Senere presiserte han at det hele var en spøk, og at navnet bare var ett av hans mange alter ego.

«Dere kan bruke hvilke som helst av mine gamle navn, men hvis dere ønsker å kalle meg Love, så kan dere det. Men jeg fleipet altså bare, kjære dere», oppklarte han.

Nå viser det seg at han likevel har valgt å føye Love til sitt rettmessige navn. Combs har selv ikke kommentert den ferske navneendringen.

På Instagram, der han har nærmere 16 millioner følgere, heter han imidlertid fortsatt Diddy. Også på Twitter, der han har like mange følgere. Rapperens etablerte klesmerke, skal fortsatt bære navnet Sean Combs.

Savner død ekskjæreste

Torsdag postet han kjærlighetserklæring og bilde av ekskjæresten Kim Porter, som døde brått i 2018.

«Hvis dere har en god kvinne, vær så snill å la henne få høre det. Si det til henne så snart du kan. Du må forsikre deg om at hun vet det. Du må hedre henne. Verdsette henne. Det er ikke mange av dem. De er sjeldne. Ikke alle får en ny sjanse. La de de ulsker få vite om det i dag. Akkurat nå! @Ladykp, jeg vil ære deg for alltid.»

Porter, skuespiller og modell, ble 47 år gammel. Diddy og Porter var sammen i 13 år og har en sønn på 22 og to tvillingjenter på 13 sammen. Til tross for bruddet i 2007, skal de ha vært en tett sammensveiset familie.

Publisert: 24.01.20 kl. 09:46

