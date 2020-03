VOKSNE OG MYNDIGE: Marcus (til høyre) og Martinus går inn i voksenalderen med å forsake det meste av ungdomsgodene til fordel for full satsning på artistkarrieren. Foto: Mattis Sandblad

Marcus & Martinus (18): Nei til alkohol og kjærester

Norges største barnestjerner har blitt voksne, men er kanskje likevel litt utypiske for unggutter som har nådd myndighetsalderen.

Nå nettopp

I et intervju med NRK rett i etterkant av 18-årsdagen den 21.februar kom det blant annet frem at tvillingene aldri har smakt alkohol.

Det bekrefter de overfor VG.

– Aldri! kommer det momentant fra Marcus.

– Det er en uke siden det opptaket, og vi har fremdeles ikke drukket alkohol! Men det er litt rart, for folk har ofte spurt oss om « når begynte du å drikke», liksom. Det er ikke sånn at vi aldri kan komme til å smake, men vi har aldri hatt noe behov for å prøve. Og så smaker det deilig med en iskald Cola. Eller varm sjokolade. Kaffe er heller ikke vår greie, sier han.

les også Marcus og Martinus fylte 18: Fikk lappen på dagen

- Dere sa også at dere ikke har hatt - eller har - kjæreste. Kommer dating i andre rekke?

- Med det fokuset vi har på det vi gjør, og ut fra hvor travelt vi har det og hvor mye vi reiser, er det ganske vanskelig å ha en kjæreste. Men jeg tror helt sikkert at det kommer på et tidspunkt. Det haster ikke, sier Martinus.

I 2019 holdt Marcus & Martinus lav medieprofil, men det betyr ikke at de lå på latsiden. Blant annet reiste de mye, spesielt til USA, for å finne nye samarbeidspartnere.

– 2019 var det første året vi ikke turnerte siden 2012. Vi satte oss selv i en slags karantene og satte noen ting på vent, men det betyr ikke at vi ikke jobbet hardt. Vi har blant annet skiftet plateselskap og bookingbyrå, sier Marcus & Martinus, som legger til at de hadde bestemt seg for å bruke god tid på å finne de helt rette folka å jobbe med.

les også Marcus og Martinus på turné med Jason Derulo

– Det er jo disse menneskene som skal være laget vårt for fremtiden. For alt som har med konsertene våre å gjøre, har vi signert en global avtale med Paradigme. Der jobber vi med samme team som Shawn Mendes. Det synes vi er ganske stas!

De har også byttet plateselskap til Universal Music.

– Et plateselskap er en utrolig viktig partner for en artist, så der tok vi oss tid til å snakke med mange både i Norden og ute i verden. Nå har vi landet hos Universal Music som er en utrolig bra gjeng som deler våre ambisjoner, sier Marcus & Martinus.

Akkurat nå er de i studio så ofte de kan.

– Vi jobber med ulike produsenter og toplinere (tekst- og melodisnekkere, red.anm.). Det er vanvittig gøy å være tilbake i studio og ha det gøy med musikk. Vi er jo blitt eldre siden sist, så vi jobber for å finne en Marcus & Martinus-sound som er litt mer voksen. Vi gleder oss utrolig mye til å komme ut med ny musikk og håper det blir noe som både fansen vår liker, men som også andre har lyst til å høre, sier de.

les også Millionbutikken Marcus & Martinus

At 2019 ble et roligere år i offentligheten, var et planlagt ledd i strategien for å gjøre Marcus & Martinus til mer voksne som artister, blant annet kom stemmeskiftet endelig på plass og det nærmer seg avslutningen på videregående. Gutta tar fag som privatister og blir russ neste år igjen, men bedyrer at det neppe blir noen russetid på dem.

– Vi har nok noen konserter å gjøre istedet, som de sier.

les også Marcus og Martinus fortsetter skolegangen med pappa som lærer

Grunnlaget la de mye av allerede i 2018. Til sammen solgte de 400.000 billetter i Europa dette året, noe som førte til en samlet omsetning på 62 millioner for familiens tre selskap og et overskudd på 25 millioner.

Selv humrer Marcus & Martinus litt over at de allerede om to år kan feire tiårsjubileum...

– Det har vært åtte fantastiske år. Vi trodde aldri at alt dette skulle skje da vi vant MGP Jr. - to egne utsolgte Europa-turneer, turné med Jason Derulo og på scenen foran titusener. Vi elsker det og gleder oss til vi skal ut igjen, akkurat når vet vi ikke, men det blir i år.

- Dere synes ikke det har gått for fort?

- Nei. Det føles jo ikke som åtte år, mer som to-tre. Klart vi har gått glipp av masse som vanlig ungdom opplever, men samtidig opplever vi mye som andre ikke gjør. Vi har tatt store valg; har vi lyst til å holde fokus på musikken? Har vi lyst til å nå toppen? Det har gitt oss noen fantastiske opplevelser i disse årene, det er det vi fokuserer på. Og heldigvis har vi gode venner som vil spille FIFA med oss når vi er hjemom.

18-årsdagen i februar ble feiret med å ta sertifikatet - på selve bursdagen!

- Det var deilig. Marcus tok den rett før meg og da tenkte jeg at, å, nå må jeg klare det også! Det føltes nesten ulovlig å sette seg inn bak rattet med førerkort, men samtidig en herlig frihetsfølelse, sier Martinus som sier at begge har øvelseskjørt mye med faren Kjell-Erik Gunnarsen.

Publisert: 07.03.20 kl. 17:50

Fra andre aviser