Albumanmeldelse: Sondre Lerche – «Patience»: Rolig, det ordner seg

Melankolsk ventemusikk for både den gamle og nye normalen.

Tålmodighet er som kjent en lettere fortvilelse, forkledd som dyd.

Sondre Lerche har endret definisjonen av det dydige siden han debuterte som nettopp et slags blanding av dyds mønster og mirakel for noe som ikke bare virker som, men er en evighet siden.

For finnes det en mer snurrig, allestedsværende og samtidig fullstendig uforutsigbar artist i dag? Som mestrer den nesten umulige balansen mellom å være attraktiv for røde løpere og fremdeles lager musikk som beveger seg langt utenfor det kvadratiske formatet?

Selvsagt ikke.

Det finnes heller få, om noen, som åpner et album med noe som virker å være en myk, Ariel Pink-klingende sak. I stort rungende klanglandskap, der vokalen maner om tålmodighet. Hvor det dukker opp en fortelling om en begeistret fan. En som etter en konsert, anbefaler Lerche å bli med i «The Voice».

Altså den amerikanske versjonen.

Der den norske «The Voice»-dommeren svarer med emojier i tekstform. Et grep som ikke burde virke, mens som med Lerches mer enn keitete overbærenhet blir myk poesi. Tittellåten er like fullt bare en ouverture til et nydelig variert, behagende følsomt og svinsende, svansende og dansende album.

Avslutningen på den man kan kalle P-trilogien («Please» (2014), «Pleasure» (2017)) minner om mye. Fra fritenkende artister som Marc DeMarco og Tame Impala, til Beach Boys. Lerches evne til å inkludere det alltid tilstedeværende, men svakere og svakere snevet av en slags nordisk melankoli, gjør det til stor popkunst.

Hver eneste låt evner å sette forventninger som nesten uten unntak overgås, i det de åpner seg som små symfonier. En helhet man skulle ønske å høre live med fullt band, inkludert saksofonene til både Kjetil Møster og Hanna Paulsberg, samt de nøysomt arrangerte strykerne fra legendene Tim Fain og Van Dyke Parks.

Sammen skaper arrangement og melodi perfekt avstemt indiepop. Produsert av både Mattias Tellez, Kato Ådland og Lerche selv, men på forskjellige låter. Likevel så sammensmeltet at det skal godt gjøres å plukke ut hvem som har produsert hva uten å forholde seg til tekstheftet.

Tekstene er kloke og vittige. Men også knusktørre, snåle og fulle av omhu. Vokalen er sjarmerende nølende, der man ikke nødvendigvis kan forutsi hva som skjer i neste takt. Hør bare hvordan tonene strekker seg tettere og tettere mot Brian Wilson på «Why Would I Let You Go». Hvor Lerche finner sin indre sølvgutt, i et vokalarbeide som kanaliserer nettopp Beach Boys til ren perfeksjon.

«Patience» er dedisert til Lerches ekskjæreste, Linnéa Myhre. En mer rørende avslutning på et forhold kan jeg knapt tenke meg.

Publisert: 05.06.20 kl. 11:39

