FORLANGER HJELP: Hans Ole Rian (t.v.), Kathrine Synnes Finnskog og Bjørgulv Borgundvaag.

Musikkorganisasjonstopper krever milliarder av Abid Raja: – Tøft å ikke bli prioritert

Tre av Musikk-Norges mektigste ledere forlanger at alle ledd i bransjen ivaretas av kulturministeren – og hudfletter ham for manglende tilstedeværelse så langt.

12.30 i dag kommer en oppdatering fra kulturminister Abid Raja på krisepakkene til norsk musikkbransje, en av de hardest rammede av coronapandemien.

Krisen i den mindre synlige mellomledd-delen av musikkbransjen ble plutselig veldig synlig mandag denne uken, da det ble kjent at konsertleverandøren Bary AS var konkurs.

Selskapet skulle blant annet levere til neste års mest omtalte konserter: De ti showene Karpe etter planen skal holde i Oslo Spektrum.

– Liten troverdighet

Bary-konkursen vil bare bli en av mange. Det mener rådsmedlem Kathrine Synnes Finnskog i Musikkindustriens Næringsråd (MIR), forbundsleder Hans Ole Rian i Creo og styreleder Bjørgulv Borgundvaag i Norsk Musikkråd.

– Kulturministeren har liten troverdighet i kulturlivet, er Synnes Finnskogs oppsummering av Rajas innsats til nå.

– Vi forventer jo at han er på jobb for oss, men det er tøft å ikke bli prioritert av sin egen statsråd. Det er også viktig for folkehelsen at noen går i korps og at publikum møtes på konserter, det er ikke for alle å spille fotball eller gå på fotballkamp.

Les mer om aktørene her Norsk Musikkråd: Interesseorganisasjon for 35 musikkorganisasjoner i Norge, som ivaretar amatørmusikernes interesser innen rock, viser, blues, jazz, klassisk, korps, kor og alle de andre sjangerne som utgjør det frivillige musikklivet i landet. Creo: LO-organisasjon og Norges største kunstnerorganisasjon. Organiserer medlemmer med inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker – utøvende musikere, dansere, pedagoger, produsenter, musikkterapeuter, scenografer, dirigenter, inspisienter, sufflører, teknikere og kritikere. Musikkindustriens Næringsråd (MIR): Nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. Vis mer

De tre hevder å representere hele næringskjeden i norsk musikkliv, og ser ikke blidt på hjelpen som har kommet fra kulturminister Abid Raja så langt.

Musikktoppene har notert seg at Raja har lovet å redde elitefotballen for bortfall av sponsorinntekter.

Nå lurer de på hva han vil gjøre for artistene, bookingselskapene, managerne, konsertarrangørene, festivalene, korene, korpsene, orkestrene, sceneteknikerne – kort sagt alle store og små aktører som sørger for musikalske opplevelser i alle former og fasonger.

Spark til ballbilder

Synnes Finnskog, som også er direktør i eksportorganisasjonen Music Norway, synes ikke at kulturministeren har virket særlig interessert i å høre organisasjonenes rop om hjelp.

– Det er skrevet, ment og rapportert på hvordan og hvorfor tiltakene fra regjeringen ikke treffer hele bransjen, og at vi er en næring som sliter. Hva med å spørre oss hva som ikke treffer? Vi har produsert side opp og side ned med forslag, sier bransjeveteranen.

Hun stusser også over Abid Rajas prioriteringer:

– Vi må jo få lov til å lure på om det er tid igjen til å sette seg ned å lytte, når det må sparkes ball i dress på fotoshoot. Kulturministeren må brette opp ermene.

RETT I NOTA: Men Abid Raja kritiseres for ikke å være på ballen i arbeidet med å hjelpe musikkindustrien.

Hans Ole Rian i CREO sier at det tok to og en halv måned før paraplynettverket for de profesjonelle kunstnerorganisasjonene, Kulturnettverket – som representerer over 29.000 kunstnere og kulturarbeidere – fikk innvilget et møte med Raja.

– Det sier mye om hvor langt nede på kulturministerens liste denne gruppen kommer, mener Rian, som legger til at møtet mandag var langt og konstruktivt slik han ser det.

– Vi oppfattet kulturministeren som både spørrende og lyttende. Så vi har store forhåpninger til dagens krisepakke.

Alle må få

Lederne i MIR, Creo og Norsk musikkråd har fire hovedpunkter de ber kulturministeren innfri på:

1. Musikkfrivilligheten og musikknæringen må få støtte så lenge som nødvendig, også i 2021 og 2022 om det trengs.

2. Tiltakene må sikre forutsigbar støtte for alle deler av musikklivet.

3. Rammene må justeres opp slik at alle kan få nødvendig kompensasjon.

4. Tilskuddene til selvstendig næringsdrivende og frilansere må styrkes og forbedres, ikke kuttes.

– Frivillighetens krisepakke bør minst dobles. Musikkfrivilligheten alene har beregnet tap på mellom 570 og 770 millioner for mars-juni, sier Bjørgulv Borgundvaag i Norsk Musikkråd.

De tre lederne mener at den eksisterende støtteordningen for arrangører må utvides til å kompensere hele næringskjeden ved konserter og scenekunstarrangementer.

– Denne ordningen burde styrkes til 2,8 milliarder for sommerhalvåret, sier Synnes Finnskog, som understreker at gruppene de representerer trenger å bli kompensert så lenge det er krise.

– Vi har samme utfordring som reiselivet, vi er langt på vei sesongarbeidere og mye av det vi skal hente på festivalsesongen i år og neste år er borte. Dette er alle næringer som lever av å samle mennesker, og som vil være blant de siste som vil komme i gang etter at coronakrisen er over.

Frykt for konkurs

Creo-leder Rian viser til en nylig undersøkelse hvor medlemmene ble spurt om de forventer nedgang i total bruttoinntekt for 2020 målt mot 2019.

– Dersom vi antar at utvalget er representativt for medlemsmassen på 9389 personer, kan vi anslå at 5633 medlemmer venter inntektsnedgang i 2020, og at summen for alle Creos medlemmer blir i overkant av én milliard kroner.

Ifølge Synnes Finnskog har MIR nylig kartlagt at 48 prosent av Norges musikkmanagement frykter konkurs.

– De melder samtidig at 88 prosent av alle oppdrag som skulle vært gjennomført er avlyst ut året. Det betyr at investeringer gjort aldri vil gi inntekt, samtidig som du ikke vil ha noe overskudd til å produsere nytt innhold eller konserter.

– Alvorlig

Bary-konkursen er forhåpentlig en vekker, mener organisasjonslederne.

– Jeg er kjemperedd for at dette er den første av mange underleverandører som går konkurs, sier Synnes Finnskog.

KONKURS-BERØRT: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (t.v.) og Chirag Rashmikant Patel i Karpe.

– Situasjonen er både trist og alvorlig når en foregangsvirksomhet som Bary ikke klarer seg gjennom krisen, synes Rian.

– Barys konkurs er et dystert bevis på at det trengs flere tiltak for å redde bransjen vår. Nå må politikerne komme på banen og sikre at ikke flere må følge.

Borgundvaag i Norsk musikkråd mener at penger til sysselsetting i musikklivet er en bedre investering enn å øke NAV-budsjettene.

– Breddemusikken i det frivillige musikklivet er en kjempestor konsertarena for proffmusikken, kjøper kompetanse og tjenester av den og musikknæringene, og leverer underskog av talenter tilbake til Musikk-Norge. Krisepakkene for musikklivet må innrettes etter denne gjensidige avhengigheten, sier han, og konkluderer:

– Mye gjenstår fortsatt om vi skal ha musikk i Norge fremover.

– Skal gjøre justeringer

Kulturdepartementets pressesenter sier til VG at Abid Raja ikke ønsker å kommentere saken.

Til Aftenposten uttalte kulturministeren torsdag at han er klar over at krisepakkene ikke har truffet godt nok for alle – og innrømmer at det har vært utfordrende å få fullstendig oversikt.

På spørsmål om hvorvidt arrangørstøtteordningen har vært rettferdig sier han at det i første omgang var viktig å få på plass en ordning raskt.

– Vi hele tiden sagt at vi skal gjøre justeringer der det viser seg nødvendig, ikke minst at vi skal lage nye ordninger dersom det viser seg nødvendig, sier Raja.

Publisert: 29.05.20 kl. 10:01

