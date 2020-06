POPLEGENDE: Elton John, her avbildet i fjor. Foto: Matt Crossick / PA Wire

Elton John skal ha tapt over 730 millioner kroner

Elton John (73) skal ha gått på en gigasmell økonomisk og har måttet permittere både band og andre ansatte.

Det melder Mail on Sunday, som blir sitert av en rekke medier, deriblant The Guardian.

Elton John skal ifølge kilder føle seg fullstendig maktesløs overfor de økonomiske følgene av coronakrisen. I disse dager skulle popikonet vært på sine mye omtalte avskjedsturné, men mye er allerede avlyst.

Angivelig har Elton John tapt inntekter for 730 millioner kroner, penger som skulle sikre pensjonisttilværelsen for Elton John og ektemannen David Furnish (57).

Ifølge Mail on Sunday er det lite sannsynlig at popveteranen vil få noe som helst av tapet dekket av forsikring.

Norge står opprinnelig på programmet for avskjedsturneen, 26. og 27. september, og fortsatt står konsertene oppført på arenaens nettside.

Elton John skal ha måttet permittere bandet, deriblant sin mangeårige gitarist Davey Johnstone og trommis Nigel Olsson, på ubestemt tid.

Hverken Elton John selv eller bandet har kommentert påstandene.

I tillegg skal Elton John ha måttet permittere en rekke ansatte tilknyttet 250 millioner kroners villaen og eiendommen han har i Atlanta i Georgia. De skal ha fått beskjed om at det ikke er behov for deres tjenester i disse dager.

Elton skal ha vurdert å la de ansatte benytte seg av krisepakken fra det offentlige, men angivelig endt opp med å betale permitteringspenger fra egen lomme.

Elton John håper ifølge rapportene å redde stumpene av turneen ut over høsten. Enn så lenge er alt usikkert.

Popkongen, kjent for hitlåter som «Rocket Man», «Tiny Dancer», Sacrifice», «Can You Feel The Love Tonight», «Nikita», «Circle of Life» og «Candle in the Wind», har uansett til smør på brødskiva. Han skal nemlig være god for over 4,2 milliarder kroner. Han har hus og eiendommer i en rekke land, og eier flere yachter.

Han skal imidlertid nå vurdere om han må kvitte seg med noe av dette for å dekke det uforutsette tapet.

Det var i 2018 at stjernen forklarte at han kom til å legge opp som turnerende musiker. I en biografi i fjor høst fortalte han om hvordan han tryglet og ba om å få beholde livet etter en prostataoperasjon for snart tre år siden:

«På en merkelig måte føltes det som om helbredelsesprosessen i seg selv var svar på mine bønner. Som om jeg fikk beskjeden: Vil du ha mer tid, så må du lære deg å leve som dette. Du må senke farten.»

Elton John besøkte Bergen så sent som i juni i fjor og ble belønnet med en femmer på terningen fra VGs anmelder. Kort etter ble det klart at han skulle vende tilbake for å holde to konserter på Telenor Arena i Bærum i 2020. Lite visste verden da om corona.

Også i 2000 sa Elton John at han ville pensjonere seg. Under en konsert i Madison Square Garden uttalte han: «Ett album til, og så er det slutt.» Sånn ble det ikke.

Publisert: 01.06.20 kl. 17:52

