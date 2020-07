HAR FÅTT NOK: Maria Mena bruker sine sosiale medier for å vise rasismen hun er utsatt for. Her avbildet i forbindelse med et portrett for VG+. Foto: Line Møller

Maria Mena (34) utsatt for rasisme: – Jeg blir sint

Artisten ble utsatt for rasisme etter at hun delte et bilde av seg selv og kjæresten på Instagram.

Nå nettopp

Bildet Maria Mena publiserte på Instagram i slutten av juni viser Mena sammen med kjæresten. Til bildet har hun skrevet at hun hadde mistet troen på kjærligheten og likte seg alene før hun møtte han, noe hun også snakket om i et større intervju med VG+.

Torsdag kveld fikk hun en kommentar på nevnte kjærestebilde som blant annet lyder «apekatt med fin norsk gutt».

– Hvem sier at det ikke finnes rasisme i Norge, skriver Mena på Instagram torsdag kveld.

Foto: Instagram

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Maria Mena.

– Jeg blir sint, skriver hun videre og legger til «nok nå» og emneknaggen #BLM som et nikk til «Black Lives Matter»-bevegelsen.

Denne gangen består kommentarfeltet av flere støttende meldinger og «hjerter».

– Blir uvel og får fysisk vondt i hjertet av å lese det her. Men, se så fine dere to er da, skriver programleder Triana Iglesias (38).

– Jeg blir faen så kvalm, kommenterer Tinashe Williamson (35), som selv har vært åpen om rasisme.

Også forfatter Unni Lindell (63) har gitt sin støtte til artisten.

– Nok er faen meg nok, mener også artistkollega Jorun Stiansen (36).

les også Tinashe Williamson rørt til tårer: – Så stolt av å være norsk

Mena er født og oppvokst i Oslo. Hun er datter av den amerikanske trommeslageren Charles Mena.

Det var i mars at hun annonserte på Instagram den hyggelige nyheten om at hun hadde fått seg kjæreste. Under en spørsmålsrunde på Instagram-stories fikk hun spørsmålet «Har du fått kjæreste?» hvor hun svarte:

– Ja. Koselig opplegg, etterfulgt av et rødt hjerte.

Maria Mena er for tiden aktuell med ny musikk for første gang på fem år. I slutten av april slapp hun låten «Not OK». Den fikk terningkast fem av VGs anmelder, som også skrev at Maria Mena sitt «comeback» oppfordrer til noe så unorsk som å våge å si fra. Om å stå i sitt eget ubehag, og samtidig være ærlig om det til omgivelsene.

Publisert: 03.07.20 kl. 07:39

Fra andre aviser