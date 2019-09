SOLIDE KJENNETEGN: Solbriller, bandana og pelskåpe – da vet man at artisten Tix er in da house. Trolig også Andreas Haukeland som er navnet han fikk i dåpen. Nå blir han dommer i vårens utgave av «Idol». Foto: Helge Mikalsen, VG

Andreas «Tix» Haukeland blir ny «Idol»-dommer

Gunnar Greve forsvinner, Andreas «Tix» Haukeland kommer inn.

Nå nettopp







Våren 2020 er det klart for en ny runde «Idol» på TV2. Silje Larsen Borgan og Tshawe Baqva fortsetter som dommere, mens den tidligere russelåt-kongen Andreas «Tix» Haukeland erstatter veteranen Gunnar Greve.

Katarina Flatland er programleder også i denne runden.

les også TIX (26) og Marthe (21) falt for hverandre på «Paradise Hotel»

– Noen har tenkt «Farmen», noen har tenkt «Skal vi danse», men neida – det ble «Idol» på meg, sier Tix lett humrende til VG, før han blir mer konkret:

– Jeg har lyst til å være med på å fostre opp nye stjerner. Dessuten mener jeg at jeg hører hjemme i det dommerpanelet.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg tror at jeg har et litt annet syn på talent og hvordan man kan bruke det. Et litt annet syn på bransjen generelt, sier han.

les også DNB-sjef: – Norske kjendiser blir misbrukt i bitcoin-svindel

Andreas Haukeland dukket opp under navnet Tix i 2015 og sto bak en rekke svært omdiskuterte russelåter dette året, samtidig som han åpenbart provoserte med drøye badekarvideoer på Snapchat der han badet i penger.

Med årene har det grodd frem en mer seriøs side ved Tix – som det siste året har hatt knallsuksess over hele Europa som en av fem låtskrivere bak Ava Max’ «Sweet But Psycho». Tix deltok også i siste utgave av «Paradise Hotel».

NYE IDOL: Dette er «Idol»-gjengen du får se hver fredag på vårparten. Fra venstre programleder Katarina Flatland, Tshawe Baqva, Andreas «Tix» Haukeland og Silje Larsen Borgan. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, TV2

– I «Idol» får man nok se en mer profesjonell Tix. Fra før har jeg jo vist den musikalske siden, i «Paradise Hotel» den menneskelige siden – det var Tix på sommerferie – og nå sitter jeg i dommerpanelet, sier Tix, som egentlig hadde kalenderen full i lang tid fremover da han takket ja til «Idol».

– Men når man har lyst til noe, tar man seg tid og rydder plass, forsikrer han.

les også TIX avsluttet VG-lista til øredøvende jubel – vurderte å si nei til å opptre

Det har lenge vært klart at Gunnar Greve ville gi seg etter siste sesong av «Idol». Han ble i fjor headhuntet for å etablere et plateselskap for elektronisk musikk, Liquid State, i Asia og maktet ikke å kombinere de to jobbene på hver sin side av kloden.

Også i sin siste sesong ble Gunnar Greve erstattet av andre på grunn av at han var i utlandet, blant annet av Ina Wroldsen og Astrid S.

– For meg blir det kjempevemodig og veldig trist å forlate «Idol». Det er ekstra kjipt med så fete kolleger som Silje og Tshawe. Dette blir en rar og ganske vemodig kveld, sa Greve til VG før fjorårets finale.

Da avviste han alle tanker om en gang å returnere som «Idol»-dommer.

– Jeg runder på mange måter hjørnet, og sier tusen hjertelig takk for alt jeg har fått oppleve, og jeg håper «Idol»-seerne har hatt like mange gode opplevelser med og av meg som jeg har hatt i «Idol», uttalte Greve.

«Idol» starter på TV2 en gang på nyåret 2020. Det var 19 år gamle Øystein Hegvik fra Brekstad gikk seirende ut av forrige runde av «Idol» i fjor høst.

Publisert: 25.09.19 kl. 06:00







Mer om