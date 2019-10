RADIOPRAT: Selena Gomez i radiointervju med «Zach Sang Show» i helgen. Foto: Vivien Killilea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Selena Gomez savner ekte kjærlighet

Selena Gomez (27) har bokstavelig talt sunget ut om bruddet med Justin Bieber (25). Nå er hun åpen for ny romanse.

Det er liten tvil om at det ekskjæresten Gomez synger om i de to låtene som ble sluppet i forrige uke – «Lose You To Love Me» og «Look At Her Now». Begge handler om å komme seg videre etter et komplisert forhold og sårt brudd.

Mens Bieber har giftet seg med en annen etter den mange år lange av-og-på-romansen med Gomez, er Gomez fortsatt singel.

– Jeg har vært super, supersingel i to år nå, og jeg er spent på hvordan det vil bli når jeg møter min neste kjærlighet, sier sangstjernen i radioprogrammet «Zach Sang Show».

Hun vet hva hun ser etter i en mann:

– Jeg vil at det skal være ekte, og at man ikke er avhengig av hverandre. Det må ikke være rotete, og man må kunne kommunisere. Når man blir eldre, finner man mennesker som faktisk er bra for deg, mennesker som er på samme bølgelengde.

SKUESPILLER: Selena er skuespiller og produsent i tillegg til artist. Her på Cannes-festivalen i vår. Foto: Genin Nicolas/ABACA / ABACA

Gomez og Bieber møttes første gang i 2009, da de var pur unge, men det var ikke før slutten av desember 2010 at kjærligheten begynte å blomstre. Siden hadde de en berg-og-dal-bane av et forhold – med flere avbrudd – frem til i fjor vår.

I det ferske radioprogrammet filosoferer Gomez over den aller første kjærligheten.

– Det kan være litt giftig. Når man er ung, kjenner man på denne avhengigheten som man tror er kjærlighet, og så blir man på en måte hekta på den lidenskapen og frustrasjonen man opplever sammen. Man forveksler det med kjærlighet. Jeg gjorde det selv veldig lenge.

Selv om 27-åringen håper å finne kjærligheten på ordentlig, trives hun som singel.

– Jeg tar det helt med ro nå. Helt ærlig, det er så stressende å date, og jeg har det altfor gøy med å være alene. Det første året var det pyton. Jeg ville bare kose, se på noe sammen og bli forgudet. Men nå føles det deilig å være singel. Helt fantastisk, faktisk.

