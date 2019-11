STJERNEPAR: Chrissy Teigen og John Legend, her på en Netflix-premiere i L.A. i september. Foto: Jordan Strauss / Invision

Kona postet video av beruset John Legend på scenen

John Legend (40) traff knapt en tone da han hoppet opp på scenen og fremførte hitlåten «All Of Me».

Balladen fra 2013 har over en milliard avspillinger på Spotify, men live-opptredenen fra Los Angeles i helgen går ikke inn i historien som soulstjernens mest vellykkede.

Det er Legends egen kone som lørdag lastet opp det svært lite flatterende opptaket av 40-åringen på Twitter - med teksten:

«John ble full på vin i går kveld og sang en låt i Universal Studios».

Videoen, som også viser Chrissy Teigen knekke sammen i latter, vekker oppsikt, og CNN er blant mediene som omtaler den.

Hitlåten er opprinnelig en hyllest til kona, men denne gangen hadde Den Grammy-belønnede superstjernen gjort om på teksten så han i stedet skrøt sine egne «curves and unperfections».

Teigen postet like etter en ny melding der hun skrev at «hele moroa skulle gå ut på at bokstavelig talt ingen skulle se det, og at ingen skulle være på scenen».

«Men så gikk han opp på scenen og liksom: «DET ER MEG, JOHN LEGEND», skriver hun.

Om ektemannen virkelig var så beruset som han ser ut som, er uvisst.

Legend har senere postet det samme opptaket selv, der det virker som han er mer flau over antrekket enn sangprestasjonen. Han forklarer at de var på en «Horro Nghts»-fest, og at kostyme-tema for anledningen var onepiece.

«Noen lagde en til Chrissy med mitt ansikt på, og den måtte jeg selvsagt bruke. Deretter fant jeg en motvillig DJ med en mikrofon og hyllet meg selv. For en kveld», skriver han.

Både Legend og Teigen er svært aktive og selvutleverende i sosiale medier, og har gjentatte ganger bevist at de ikke er selvhøytidelige. De går heller ikke av veien for å lange ut mot president Donald Trump.

Legend har besøkt Norge flere ganger, senest under Nobelkonserten i 2017. Da var hans nordskættede kone med. Norge var faktisk det første landet Legend gikk helt til topps på listene – i 2005.

I 2005 besøkte Legend VG-huset for å svare på spørsmål fra VGs lesere Tett på nett. Det var lenge før sosiale medier gjorde det mulig for verdens superstjerner å kommunisere rett ut til folket.

Se det gamle VGTV-intervjuet med Legend her – som fant sted før han ble kjærete med Teigen:

Publisert: 03.11.19 kl. 14:59







