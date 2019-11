PÅ SCENEN: Madonna fotografert i aksjon på Pride Island i New York 30. juni Foto: JEENAH MOON / REUTERS

Saksøker Madonna etter utsatt konsert

En mann fra Florida saksøker nå popstjernen etter at konserten han hadde billetter til ble utsatt fra 20.30 til 22.30 på kvelden.

Ifølge CNN kan det se ut som Madonna selv kommenterer hendelsen indirekte i en video hun delte på Twitter lørdag. Den er fra en konsert i Las Vegas fredag, der artisten sier «Det er noe dere alle må forstå. Og det er at en dronning aldri er for sen.»

Men Nate Hollander har levert inn et søksmål mot både Madonna og konsertarrangøren Live Nation i en rett i Miami-Dade. Der beskriver han at han kjøpte tre billetter til hennes Madame X-turné i Miami Beach 17. desember, noe som kostet ham 1024,95 dollar, rundt 9400 kroner.

Han hevder starttiden opprinnelig var klokken 20.30 på kvelden, men at han 23. oktober fikk beskjed fra Live Nation om at denne og flere konserter hadde endret starttid til 22.30.

IKON: Madonna mener en dronning aldri er for sen. Her er hun på Met-gallaen i New York i mai 2018. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Det Hollander hevder, er at billettene da sank i verdi og samtidig ble vanskeligere å selge videre om man ikke kunne gå så sent på kvelden. Han skriver også at han forsøkte å få billettene refundert uten hell. Han argumenterer også for at en så sen showstart vil gjøre det ulovlig for ungdom under 18 år å delta på konserten, og at deres billetter i så tilfelle blir verdiløse.

Ifølge Billboard krever han rundt 140.000 kroner i erstatning. Hverken Madonna eller Live Nation har besvart CNNs henvendelser om kommentar.

