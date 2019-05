Madonna i sår takketale: – Jeg passet ikke inn

Første gang Madonna (60) fikk høre fra en mann at hun var vakker, var da hennes homofile danselærer skrøt av henne på videregående.

Mindre enn 10 minutter siden







Madonna var en av hedersgjestene under den årlige prisutdelingen GLAAD Awards i regi av Gay & Lesbian Alliance Against Defamation i New York lørdag. Popdronningen ble ropt opp på podiet for å ta imot prisen for «Advocate for Change» for sin mangeårige støtte for lesbiske og homofile.

Innholdet i takketalen går nå verden rundt. 60-åringens muntre innledning skal nemlig raskt ha blitt svært personlig og følelsesladet, ifølge nyhetsbyrået AP.

les også Paula Abdul (56) frekkest på Billboard Music Awards

Madonna fortalte at hun selv følte seg utenfor gjennom hele oppveksten.

– Som om jeg ikke passet inn. Det var ikke fordi jeg ikke barberte armhulene. Jeg passet bare rett og slett ikke inn, ok?

Stjernen fortsatt med å fortelle at den første homofile mannen hun noen gang møtte og ble kjent med, var ballett-læreren på videregående.

– Han var den aller første som trodde på meg. Han fikk meg til å føle meg spesiell som danser, som kunstner og som menneske. Jeg vet at dette høres trivielt og overfladisk ut, men han var den første mannen som sa til meg at jeg var vakker.

Kommentar: «Verdens syndigste popstjerne» fyller 60

Det var også denne læreren som senere tok med Madonna på en homseklubb i Detroit. Det ble en opplevelse hun mener forandret livet hennes. For første gang så hun menn kysse menn, jenter som kledde seg som gutter – og gutter iført hotpants.

– Jeg ble vitne til en utrolig form for dans og en type glede, fornøyelse og frihet jeg aldri noensinne hadde sett. Endelig kjente jeg at jeg ikke var alene, at det var greit å være annerledes og skille seg ut fra mengden. Når alt kom til alt, så var jeg ikke et utskudd. Det ga meg håp, sa en alvorspreget Madonna foran forsamlingen.

Hun snakket også varmt og gråtkvalt om sine møter med AIDS-syke i Afrika og arbeidet med å forebygge sykdommen (se video øverst i artikkelen).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OVERREKKER: Rosie O’Donnell delte ut prisen til en rørt Madonna. Foto: Evan Agostini / AP

På plass for å hedre Madonna og hennes engasjement, var komiker Rosie O’Donnell (57). Hun betrodde de tilstedeværende at det nettopp var Madonna som i sin tid overbeviste henne om at det var riktig å lyttet til det hjertet sa. De to spilte sammen i filmen «A League Of Their Own» i 1992.

– Der var jeg, veldig homofil, og i et forhold med en mann. Samtidig var mitt homofile jeg i blomstring. Jeg var usikker og undrende og gikk til Madonna for å få råd. Hun sa: «Rosie, følg hjertet ditt». Det rådet følger jeg den dag i dag, sa en rørt O’Donell, før hun og Madonna omfavnet hverandre på scenen, begge med tårevåte øyne, ifølge AP.

les også Madonna skal opptre under Eurovision i Israel

Madonna er i vinden om dagen. Hun slapp nylig singlen «Medellín», første smakebit fra sommeralbumet «Madame X». Med som danser i superstjernens nye musikkvideo, er norske Mona Berntsen (29). Berntsen var også med da Madonna i forrige uke opptrådte under Billbard Music Awards i Las Vegas.

Når Eurovision Song Contest-finalen arrangeres i Israel 18. mai, er Madonna hyret inn som spesielt trekkplaster.

TROFÉ: Madonna med GLAAD-prisen for «Advocat for Change». Foto: Evan Agostini / AP

Publisert: 06.05.19 kl. 14:00