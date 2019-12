1991: Marie Fredriksson og den svenske sangeren Niklas Strömstedt på sin gjesteopptreden på konsertturneen Rocktåget i Stockholm. Foto: Joakim Roos/ PrB

Svenskekongen minnes Marie: – Musikk forbundet med viktige stunder i livet

Flere artister minnes bortgangen til folkekjære Marie Fredriksson, som utgjorde halvparten av popduoen Roxette.

Marie Fredriksson døde mandag morgen etter lengre tids sykdom, 61 år gammel. Hun etterlater seg ektemannen Mikael Bolyos (62) og deres to barn Josefin (26) og Oscar (23).

Svenske kong Carl XVI Gustaf er blant dem som hyller Fredriksson mandag. Kommentaren kommer via informasjonssjef ved Slottet, Margareta Thorgren.

– For mange i vårt land, også i min egen familie, er hennes musikk nært forbundet med minner fra spesielt viktige stunder i livet, sier han ifølge Aftonbladet.

I 2010 fremførte Marie og Per Gessle «The Look» i bryllupet til prinsesse Victoria, og i 2013 sang hun «Ännu doftar kärlek» i prinsesse Madeleines bryllup.



































SUPER-DUO: Marie Fredriksson og Per Gessle i Roxette. Her på et bilde fra 1998.

Hylles av kolleger

– Vi er mange som kommer til å savne deg. En hel planet faktisk, skriver den svenske artisten Lisa Nilsson i et Instagram-innlegg.

I innlegget takker Nilsson den folkekjære artisten for all inspirasjon gjennom mange år.

– Og for din forbilledlige ydmykhet som gjorde stort inntrykk på meg forrige gang vi sang sammen. «Det er viktig å passe på», sa du. «Ta vare på hvert øyeblikk i musikken og med publikum, og barna.» Mine varmeste tanker går til din familie, dine kjære, til Per og til alle fans som nå er i sorg.

Roxette ble dannet i 1986 og oppnådde stor internasjonal suksess med låter som «The Look», «It Must Have Been Love» og «Joyride».

Artisten Pernilla Wahlgren begynte å gråte da hun fikk beskjeden om Fredrikssons bortgang, på pressekonferanse for programmet «Stjernene på slottet». Wahlgren kjenner Fredrikssons mann Mikael Bolyos godt.

– Det er en fantastisk person og artist, så det er et stort tap. Det er mange som kommer til å gråte i dag. Hun gikk bort altfor tidlig, sier hun til Expressen.

Fredrikssons Roxette-makker Per Gessle hyllet Marie i pressemeldingen om hennes bortgang.

– Takk Marie, takk for ALT. Du var en helt unik musiker, en artist på et nivå vi knapt kommer til å få oppleve igjen. Du malte mine svart-hvite sanger med de vakreste farger, sier han der.

– En jordnær jente

Elisabeth «Bettan» Andreassen var i samme gjeng som Marie Fredriksson på 1980-tallet og de hadde blant annet konserter sammen i Badrock på Øland i 1986.

– Hun var en jordnær jente fra Halmstad og var alles venn. Jeg husker henne som en naturlig og flott dame. Men jeg har ikke hatt kontakt med henne på 10–15 år, sier Andreassen til VG.

Pelle Neråsen var produktsjef i EMI Music i Norge fra 1999 til 2007. I hele denne perioden jobbet han med Marie Fredriksson og Roxette i Norge.

De gangene hun var på besøk i Norge, var det hans oppgave å følge henne til TV-show og andre opptredener hun hadde.

– Hun var lett å ha med å gjøre, morsom, proff og hyggelig. Jeg oppfattet henne som en veldig jordnær person, sier Pelle Neråsen til VG.

PÅ SCENEN: Marie Fredriksson på scenen under en turné med Roxette i 1989. Foto: Leif R Jansson / TT / / TT NYHETSBYRÅN

Ole Evenrud jobbet som låtskriver og produsent i Stockholm da Roxette var på topp.

– Jeg jobbet aldri med Marie, men med mange av folkene som gjorde det. Roxette var jo topp i hele verden, og et av de første svenske bandene som ble så store internasjonalt, sier han.

– Dette er veldig trist.

– Tiden går så altfor fort

Roxette-kollega Per Gessle takker Fredriksson for alt hun har gjort.

– All min kjærlighet til deg og din familien. Ting vil aldri bli det samme, sier han og refererer til Roxette-sangen «Things will never be the same».

– Tiden går så altfor fort. Det føles ut som nylig at Marie og jeg satt i den lille leiligheten min i Halmstad og delte drømmer. Og hvilken fantastisk drøm vi fikk dele, sier han.

Også Niklas Strömstedt hyller Marie i en lengre e-post til Expressen og beskriver hvordan de møttes for rundt 40 år siden og hvordan de delte mange scener på 80-tallet.

«Marie Fredriksson var en av Sveriges beste popsangere gjennomtiden og det blir tomt uten henne. Jeg tenker i denne stunden selvfølgelig mest på Micke, Josefin og Oscar som har mistet det kjæreste i livet.»

Statsministeren sørger

Også Sveriges statsminister Stefan Löfven kondolerer på Instagram. Han beskriver Fredrikssons død som ekstremt trist.

«Marie Fredriksson var en av Sveriges mest folkekjære artister. Jag husker tydelig at da jeg hørte henne første gang, tenkte jeg: «Denne stemmen er noe utenom det vanlige. En av låtene jeg husker spesielt er «Sparvöga»».

Han deler også tekst fra sangen og ber folk minnes hennes ord:

«Tiden den går, livet är så kort

Allt för kort för att gömmas bort

Så gör det du vill och blomma ut

Njut av din spegelbild, vår tid är nu»

Også Peter Jöback er blant artistene som hyller Marie på Instagram.

«Hvil i fred beste og vakreste Marie Fredriksson! Du var en av de største.» skriver han.

I en pressemelding opplyses det at begravelsen vil gjennomføres i stillhet med bare Maries nærmeste familie til stede.

