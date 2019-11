LEVENDE LEGENDE: Dolly Parton på et Netflix-arrangement i Dollywood i Pigeone Forge i Tennessee. Foto: Curtis Hilbun / AFF-USA.com / AFF

Derfor er ikke Dolly Parton sjalu på «Jolene» lenger

Country-dronningen (73) frykter ikke lenger konkurransen fra kvinnen hun synger om i sin berømte hitlåt.

Det var i 1973 at Dolly Parton serverte verden «Jolene», som senere har havnet på en rekke lister over verdens mest populære låter.

Da hun denne uken besøkte talkshow-verten Jimmy Fallon (45) utdypet hun den sanne historien bak sjalusisangen.

– Den handler jo i virkeligheten om min ektemann, betrodde Parton, som også for 20 år siden røpet at teksten var basert på egne erfaringer.

Kvinnen hun synger om, og som hun trygler om «ikke må stjele mannen hennes», var en vakker og fyrig rødtopp som på den tiden jobbet i en bank i Nashville, der ektemannen Carl Thomas Dean (77) angivelig tilbrakte mer tid enn Parton var komfortabel med. På den tiden var de nygift.

– Han brukte flere timer i banken enn vi hadde penger. Jeg tenkte at dette kommer ikke til å gå bra, forklarte Parton i TV-intervjuet.

Parton beholdt imidlertid ektemannen, og hun kan nå fortelle at hun faktisk nylig så denne kvinnen igjen.

– Hun er ikke like sexy nå, bedyret Parton til et leende publikum.

– Hun hadde jo dette vakre, røde håret, men i dag er hun helt grå. Før hadde hun en liten stram rumpe, nå skal det holde hardt å få presset baken gjennom døråpningen, fleipet countrylegenden nådeløst.

Hun ga seg ikke med det:

– Hun pleide å bære en D-cup, nå bærer hun bleietruser mot inkontinens.

Parton og ektemannen har nå vært gift i over 53 år. Han er aldri med henne når hun beveger seg i rampelyset. Carl Thomas Dean har i alle år levd en tilbaketrukket tilværelse.

Netflix-serie

Anledningen for talkshow-besøket er at Parton er aktuell med Netflix-serien «Dolly Parton’s Heartstrings», som inneholder åtte episoder med handlingen fra åtte av hennes mest populære låter.

I løpet av en sin mer enn 50 år lang karriere, skal Parton ha skrevet opp mot 3000 sanger. «Jolene» er blant de desidert største hitene, i likhet med «I Will Always Love You», «Coat Of Many Colors» og «9 To 5». Hun har besøkt Norge flere ganger, senest i 2014.

Publisert: 22.11.19 kl. 21:20

