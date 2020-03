IKKE TIL EUROVISION: Ulrikke Brandstorp vant Melodi Grand Prix i Norge, men skal ikke delta i Eurovision. Foto: Hallgeir Vågenes

NRK gjennomfører ny Melodi Grand Prix

Med en ny runde MGP blir det ikke Eurovision Song Contest-finale for Ulrikke Brandstorp (24) neste år.

– Det ville være å lyve veldig om jeg sa at jeg ikke er skuffa, trist og lei meg. Det har vært både snørr og tårer, sier Ulrikke Brandstorp til VG.

Nå har hun allerede bestemt seg for ikke å delta i neste års MGP.

– Nei, jeg ønsker ikke finaleplass, det blir liksom litt feil. Det er så mye som skal dras igang på nytt, og så trenger jeg en ny låt som jeg virkelig føler for. Jeg har jobba så jæskla hardt for dette, jeg har satsa alt av jobb og penger på dette. Det har vært et beintøft år - tøffere enn mange kanskje tror. Kanskje er det godt å gjøre noe annet, skifte fokus, sier hun.

Ulrikke forteller at hun og manager Christoffer Gunnestad har vært i lange samtaler med NRK for å kunne representere Norge i neste års Eurovision.

Flere europeiske kringkastere har gitt årets nasjonale vinnere en ny sjanse i 2021 etter avlysningen av Eurovision i Rotterdam for halvannen uke siden, da med en helt ny låt slik reglene krever.

NRK har imidlertid nå bestemt seg for at dette ikke skal gjøres her hjemme.

– Jeg hadde en drøm om at de skulle sende meg neste år, men så ble det ikke slik. Jeg er veldig lei meg og skuffet over den avgjørelsen, men det var slik det ble, sier Ulrikke.

Fungerende redaktør for NRK Underholdning forklarer det slik:

– Vi er trygge på at det er riktig å holde på den norske MGP-modellen, og har kommet til at publikum er best ivaretatt ved å arrangere MGP i tråd med den seksti år lange tradisjonen, sier Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning i en pressemelding.

EBU gikk til det tunge skrittet å avlyse årets Eurovision Song Contest for halvannen uke siden på grunn av usikkerheten rundt coronaviruset som nå herjer over hele verden. Ulrikke Brandstorp innrømmet da at hun var lei seg for avlysningen, men at folks helse og liv kommer foran alt.

– At årets konkurranse er avlyst er naturligvis leit for Ulrikke som har satset knallhardt foran årets MGP og Eurovision, men alle er enige om at situasjonen verden er inne ikke gir rom for store musikkonkurranser. Vi tilbød Ulrikke å være med som finalist i neste års MGP, men jeg har forståelse for at det er vanskelig å erstatte det å stå på Eurovision-scenen i år. Ulrikke er en fantastisk artist som vi nok kommer til å se mye til i årene som kommer, sier Resar videre.

Helt siden stemmekaoset under den norske MGP-finalen, noe som nesten tok vekk fokuset på Ulrikke som vinner med «Attention», har hun tvunget seg selv til å tenke positivt.

– Jeg er nå engang skrudd slik sammen at jeg er positiv av natur. Jeg tåler å stå i den stormen som begynte under finalen. Det er lett å tenke slik at hvorfor skal alt dette skje i år når jeg vant , men det nytter ikke å tenke slik. Da havner man lett i en destruktiv spiral. Da må man søke etter løsninger og nye prosjekter, sier hun.

