ALVORLIGE BESKYLDNINGER: Plácido Domingo sier han ser alvorlig på beskyldningene om seksuell trakassering.

AP: – Plácido Domingo utnyttet og trakasserte opera-kvinner

AP skriver tirsdag ettermiddag at en rekke kvinner hevder at operasangeren Plácido Domingo skal ha presset dem inn i et seksuelt forhold ved å lokke og belønne dem med jobber.

Plácido Domingo regnes som en verdens desidert største operastjerner. I tillegg er han dirigent ved operaen i Los Angeles. Selv i en alder av 78 år reiser han verden rundt og synger for utsolgte hus.

Ifølge de mange kvinnene som AP har snakket med, skal trakasseringen ha foregått over flere tiår, helt tilbake til 1980-tallet. Kvinnene hevder at dette har vært kjent i operamiljøet i årevis.

Åtte sangere og en danser har fortalt AP at de ble seksuelt trakassert av Domingo i situasjoner hvor han har hatt ledende stillinger eller roller ved forskjellige operaer.

En av dem har fortalt at han befølte henne under skjørtet, tre andre har hevdet at han kysset dem på munnen mot deres vilje. Dette skal ha skjedd i en garderobe, på et hotellrom og i forbindelse med en lunsj.

– En businesslunsj er ikke uvanlig. Men at han forsøkte å holde hånden under lunsjen, eller legge hånden sin på kneet ditt, det er ikke vanlig. Han tok alltid på deg eller kysset deg, forteller en av sangerne til AP.

KJENT POSITUR: Plácido Domingo fremfører operaen «Simon Boccanegra» av Giuseppe Verdi på scenen i Staatsoper i Berlin. Nå rettes det alvorlige beskyldninger mot den 78 år gamle verdensstjernen.

Nyhetsbyrået skriver at i tillegg til disse ni, har de også snakket med et halvt dusin andre kvinner som også kan fortelle om upassende oppførsel fra Placido Domingos side.

I et tilsvar til AP skriver Plácido Domingo følgende:

– Disse anklagene fra anonyme kvinner og som går så langt tilbake i tid som 30 år, er både usanne og bekymringsfulle slik de blir presentert. Samtidig er det vondt å høre at jeg kan ha såret noen eller at jeg har fått dem til å føle seg ukomfortable. De som kjenner meg vet at jeg aldri har ønsker å såre eller krenke noen.

Men i det samme tilsvaret medgir Domingo at kravene til forholdet mellom mennesker er annerledes i dag enn de var tidligere.

– Jeg er både velsignet og privilegert som har hatt en over 50 år lang karriere innenfor opera og vil alltid etterleve høyeste standard, skriver Domingo videre.

Av de mange operasangerne som AP snakket med, var det bare en som var villig til å stå frem under fullt navn.

TØFT PÅ OPERAEN: – Det finnes utallige historier om kvinner som rett og slett må ligge seg til roller. Presset er stort. Mange kvinner blir utnyttet. Mange av dem vet om det, noen byr kanskje på seg selv også. Men de har ikke så mye valg. Noen må jobbe for livet, uttalte Eir Inderhaug, som selv har jobbet ved operahus over hele Europa i et intervju med VG i 2017. Foto: Mattis Sandblad

I et intervju med VG i 2017 fortalte den norske operastjernen Eir Inderhaug, som har lang lang fartstid fra operascener over hele Europa, om det tøffe livet som leves bakom operahusenes storslåtte fasader. Mange steder utkjempes kampen om rollene like gjerne i sengen som på scenen.

– Jeg er så lei av kåte gubber med makt, sa Inderhaug til VG den gangen.

Selv har hun vært med på å aktualisere problemstillingen med et selvskrevet stykke «Jeg ER Lucia», som Bentein Baardson har regissert og som tidligere har vært satt opp både på Den Norske Opera og på Kulturhuset Kilden i Kristiansand, samt Trondheim og Olavshallen.

– Det finnes utallige historier om kvinner som rett og slett må ligge seg til roller. Presset er stort. Mange kvinner blir utnyttet, fortalte Eir Inderhaug.

Publisert: 13.08.19 kl. 19:42