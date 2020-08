NYBAKT MOR: Susanne Sundfør. Foto: Gitte Johannessen/NTB

Susanne Sundfør har fått sitt første barn

Artisten melder at hun er «forelsket i familien» sin, som nylig har fått et ferskt medlem.

34-åringen melder på sin Instagram-story at hun nylig fikk en baby.

Der påpeker hun blant annet at mye har forandret seg, men også:

«Jeg føler meg fortsatt som den samme kvinnen som før mitt svangerskap. Jeg ble fortalt av så mange at når du blir mor, mister du interessen for andre ting og fokuserer kun på babyen. Jeg er fortsatt endeløst fascinert av og nysgjerrig på mine omgivelser og inspirert til å skrive og lese og lytte, og samtidig fullstendig forelsket i familien min. Alle kvinner er forskjellige, antar jeg!», skriver Sundfør.

På spørsmål fra en følger om hva som har vært Sundførs måte å komme seg gjennom den siste tiden på, svarer hun:

«Jeg har vært opptatt med å gro en baby i livmoren min, så jeg har på en måte vært travel med dét, pluss lest masse bøker :)»

Artisten forteller også at hun har fulgt en serie om barns første leveår, hvor hun har merket seg en forsker som sier det er viktig at barn får i seg kjøtt når de begynner med fast føde.

Sundfør forteller foreløpig ikke mer om barnet, eller når det kom til verden.

Ingen baby-skam

15. august postet hun et bilde av seg selv med synlig babymage, ledsaget av en tekst hvor hun ber folk om ikke å ha dårlig samvittighet for å sette barn til verden.

«Det er sånn en sentral del av å være et menneske (ikke essensielt!!! Men ja, sentralt ...), og det er ikke det å få barn som er samfunnsproblemet, klimaendringer etc., det er systemet vi lever i, måten vi utnytter naturen på, gjør kvalitetsmat til en elitesak, måten vi isolerer oss fra hverandre på, selvfølgelig nødvendig som følge av viruset, men også med sosiale medier og digitaliseringen av samfunnet. Det er ikke det å få barn som får deg til å redde verden, det er ikke ved å påføre skam over folk som ikke resirkulerer eller kjører bil, det er ved å se på det store bildet og forstå at vi har isolert oss fra den virkelige verden og tvunget oss til å leve liv som er usunne og unaturlige for oss», skriver 34-åringen der.

Kritikerroste og prisbelønnede Sundfør er en av mange populære norske artister som nylig søkte krisestipend i forbindelse med coronapandemien.

Av søknaden hennes fremgår det at hun har «flere planlagte prosjekter for 2021».

