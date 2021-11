MUSIKALSK PAR: Ella Marie Hætta Isaksen og Lars Kristian Rosness.

Ella Marie Hætta Isaksen jubler for kjærestens P3 Gull-triumf

«Stjernekamp»-vinneren har vært sammen med musikkprodusent Lars Kristian Rosness i snart fire år. På P3 Gull fikk han uttelling i tre av tre mulige kategorier – og privat lover han bryllup på sikt.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Han var daten min da jeg var nominert til årets nykommer i 2019, og i kveld er det jeg som er her for å støtte ham, sa Ella Marie Hætta Isaksen (23) på vei inn til NRKs musikkprisutdeling lørdag kveld.

Kjæresten Lars Kristian Rosness (26) har i senere tid seilt opp som et hett produsent- og låtskrivernavn, med artister som Alan Walker, Ruben og Julie Bergan på kundelisten.

På P3 Gull vant to av artistene han har laget mye musikk med.

Jonathan Floyd ble årets nykommer, mens Chris Holsten ble årets artist.

I tillegg vant Holsten kategorien for årets låt med «Smilet i ditt eget speil», stemt frem av publikum.

VINNERE: Jonathan Floyd (t.v.) og Chris Holsten.

Sangen har over 17 millioner Spotify-spillinger, og Rosness er kreditert for både produksjon, tekst og komposisjon på den.

– Jeg er utrolig stolt av ham, sier Hætta Isaksen til VG etter at tre av tre gikk i boks for kjæresten.

På vei inn til utdelingen sa paret at de krysset fingrene for at i alle fall én av prisene gikk Rosness’ vei.

– Det er sjelden vi ser en produsent markere seg slik Lars har gjort i år. Det er så tilfredsstillende å se alt hans harde arbeid få uttelling, forteller hun.

– Overveldet!

Produsentstjernen selv er også godt fornøyd:

– Jeg er overveldet! Jeg er så heldig som får jobbe med så flinke folk, og er så stolt av å vinne sammen med akkurat Jonathan og Chris, sier Rosness.

Paret er ikke forlovet, men hvor lenge forblir det slik? Se video av dem på løperen her:

Hætta Isaksen vant «Stjernekamp» i 2018, og har høstet mye ros som vokalist i bandet ISÁK.

Inntil videre følger paret imidlertid hver sin sti musikalsk.

– Vi har ikke tatt sjansen på å jobbe sammen ennå nei, ler hun.