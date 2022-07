SI MEG HVA BETYR SJANGER?: Demi Lovato skifter sjanger nok en gang, i forkant av albumet «Holy fuck».

Ukens låter uke 28/22: Demi Lovato, Pink og Beabadoobee

Ulike tilnærminger til sint substans og tilsvarende blikk på hvordan det egentlig er å være helt alene, er noe av det ukens låter byr på. I tillegg til et ærlig og muligens sommerforelsket farvel.

Boua, Hkeem og William Gamborg – «Farvel»

Singelcoveret antyder en avskjed av «The Final Countdown»-dimensjoner, men det er andre universelle størrelser som håndteres her. Melankolske synthstrykere dynket i et garage-aktig beat om et forhold som går vakkert ad undas. Ossama «Boua» Bouallala fra Holmlia løfter seg opp noen divisjoner, mens Hkeems klokkeklare refrengvokal gjør at «Farvel» kan komme til å tonesette mang en avsluttende sommerforelskelse. Uten at det har noe med Jahn Teigen og Anita Skorgan å gjøre.

Boy Pablo – «Be Mine»

Bergens største undergrunnsartists tredje 2022-singel er syntetisk reggae med den bredeste dobbeltspente gitarsoloen på denne siden av Torstein Flakne. Noe den svevende åttitallstypoen på omslaget også antyder. Helheten som sådan er forglemmelig sjarmerende i sjangeren lettbent Lily Allen. Med den motsatte problemstillingen til Boua og co.

Pink – «Irrelevant»

«Girls just wanna have rights» er det perfekte budskapet mot slutten av noe av det sinteste Alecia «Pink» Moore har vært siden, vel, noensinne. Som punklåt er den flere hakk for mild, men om man skal nå bredt ut med et sentralt budskap i en vanskelig og merkelig tid er den pophissige produksjonen til Ian Fitchuk (Kacey Musgraves) muligens det hardeste verktøyet å slå i bordet med.

Demi Lovato – «Substance»

Powerpop er, rundt regnet, den åttende sjangerendringen fra multitalentet Lovato. Hva gjør vel det når 29-åringen mestrer dem alle? Tja, man kan jo plukke ned «Substance» for fraværet av substans. Siden den ligner, tross artistens upåklagelige fremføring, på det meste annet i samme sjanger. Men mest av alt virker det som introen til en glemt high school-basert sitcom fra tidlig 2000-tall.

Beabadoobee – «Tinkerbell is overrated»

Beatrice Laus er blant det meste nytenkende i søkende pop for tiden. Ikke på grunn av artistnavnet og at hun allerede har endret lydbildet like mange ganger som Demi Lovato. 21-åringens andre album er gitardrevet soveromspop som ikke høres ut som soveromspop. Her sammen med vel så gode PinkPantheress, i en lockdown-låt som klarer å være like deler morsom og ensom.

MaVe – «Crap I Shouldn’t Say Out Loud»

Oslobaserte Marita Vestad kan beskjedent beskrives som en blanding av de to forannevnte. Hennes nyeste låter har et mykt agg i bunnen av en lavmælt intens produksjon. Det er derimot vokalen som trekker denne smart slentrende låten fram blant alle de andre utestemmene som finnes. Og gjør henne til en innestemme som er verdt å følge med på.

Ane Brun – «Fingeravtrykk»

I utgangspunktet virker det passe unødvendig at Ane Brun skal gjøre de allerede solide låtene sine på norsk. «Fingeravtrykk» er likevel nok en bekreftelse på at selv forholdsbrudd kan bli vondere. «Fingerprints» fra «After the Great Storm» føles enda nærmere og intens med romsdalsdialekt vevd inn i den syv minutter korte desperasjonen.

Bell og Roc Boyz – «Missförstått»

Festmusikkentusiastene Roc Boys sliter med å holde balansen mellom enkel halloi og smart spetakkel. Ikke at det forhindrer dem fra å dominere topplistene, som de lett kommer til å gjeninnta med denne remiksen av svenske Bell. Hun rapper egentlig om å ikke forstå dansk. Bæljende bærumsdialekt er heldigvis mye enklere. Og det første beviset på at det finnes mer substans i disse gutta enn man skulle tro.

Marcus Mumford – «Cannibal»

Her kan man fort innbille seg at Mumford & Sons-vokalisten har gjennomført en sjangerreise til Bon Iver-aktig forholdssmerte og post-covid ensomhet. Etter to minutter ender likevel solovarianten i samme maniske utestemme som hovedbandet. Det er også en form for kannibalisering. Bare enda mer unødvendig.