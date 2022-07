PÅ TURNÉ: Her er Johnny Depp med Jeff Beck under Helsinki Blues Festival i midten av juni.

Konsertanmeldelse: Jeff Beck & Johnny Depp, Sentrum Scene, Oslo: Pubrock uten mål og mening

Jeff vil bare brife med gitaren. Johnny vil bare ha det fett. Aldri skal de to møtes.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I den grad det er mulig å kåre én vinner etter den lange, utmattende og ofte pinlige rettssaken mellom to av Hollywoods store narsissister – karismatiske og joviale Johnny Depp, og hans motpol på popularitetsskalaen, ekskona Amber Heard – blir det vel kjapt ... Jeff Beck, gjør det ikke?

Ikke at Beck nødvendigvis trenger Depps rødmussede glans for å kunne turnere rundt i Europa på meningsfylt vis.

Den britiske 77-åringen er en distinkt gitarist som har vært involvert i flere høydepunkter i rockhistorien, både som Yardbirds-medlem og fri agent. At hans tekniske ferdigheter alltid har fremstått mer velutviklede enn de musikalske smaksløkene hans, er ikke noe relevant poeng i så måte.

Det er like fullt åpenbart at Jeff Beck har makset sin folkelige valuta ved å invitere Johnny Depp med ut på landeveien i sommer. Bare i Norge har det hittil blitt satt opp to ekstrakonserter i sommer, og det vil neppe sjokkere noen om det skulle bli flere.

Se video – her blir Depp tatovert i Oslo:

Beck/Depp-samarbeidet har imidlertid pågått over flere år nå – med flere utgivelser underveis, som pendler mellom det bortimot akseptable (en streit cover av Lennons «Isolation») til det rent provoserende (en kolossalt sidræva tapning av Velvet Undergrounds «Venus In Furs»). Det blir med andre ord for enkelt å avskrive hele seansen som et PR-stunt.

Spørsmålet blir dermed: Hva har denne duoen å komme med? Hva er målet deres? En bedagelig sommer som ekstremt ettertraktet pubrock-band, eller noe annet og mer?

Første del av kveldens konsert tilhører Jeff Beck og bandet hans. Det hagler med coverlåter, men mange av dem har Beck for lengst tatt eierskap til, som den inspirerte 1975-versjonen av Syreetas «Cause We’ve Ended as Lovers».

Medrivende øyeblikk oppstår sporadisk i dette strekket av konserten. Billy Cobhams «Stratus» er et tidlig, fusion-funky høydepunkt, og Mahavishnu Orchestras «You Know You Know» gir individuell boltreplass til de strålende musikerne i bandet.

Men til tross for at Beck er teknisk virtuos, for å si det forsiktig, ender han ofte opp som en kavete, monoton og skrytete tilstedeværelse på scenen. En velspilt muzak-versjon av Beach Boys’ «Caroline, No» forbigås i stillhet.

Så er det Jack Sparrow-tid. Det er ingen hemmelighet at Depp har modellert sin mest kjente karakter etter Keith Richards, og slik fremstår han også på scenen – som en godslig rock n’ roll-pirat med sans for tunge smykker og lavthengende gitarer.

Slik så det ut da Depp landet på Gardermoen forrige uke:

Til tross for at energien i rommet løfter seg noen svært hørbare knepp når Depp ankommer moroa, er det musikalske nivået mer vekslende enn noensinne.

Showet føles riktignok mer som en konsert med noe som minner om en vokalist bak mikrofonen. Men Depp kan ikke synge – ikke om du så truer ham med en sløv brødkniv – og egenskrevne «This is a Song for Miss Hedy Lamarr» er det første av flere vokale feiltrinn fra den gjenreiste blockbuster-kongen.

Et enslig høydepunkt kommer med en overraskende rå og sulten versjon av Killing Jokes «The Death & Resurrection on Show», der vår mann for en gangs skyld høres ut som han føler det han synger.

Men så har du den hjerteskjærende elendige versjonen av «What’s Going On», den demonstrativt dovne Hendrix-svisken «Little Wing» og den i utgangspunktet fantastiske Dennis Wilson-hjerteknuseren «Time», som utsettes for grov omsorgssvikt med Depp bak mikken.

Prosjektet til Beck og Depp fremstår som tankespinnet til to tjommier som har lyst til å gjøre noe sammen, uten å greie å bestemme seg for nøyaktig hva, før det er for sent. Synd for dem, synd for oss.