HUSKJØP: – Mamma, se på dette stedet jeg akkurat kjøpte!, skriver Rybak på sin Instagram.

Alexander Rybak kjøpte seg hus i LA

«Eurovision»-musikeren (36) kunne søndag melde på Instagram at han har kjøpt seg hus i Los Angeles, for å satse på musikkdrømmen i Hollywood.

Publisert: Nå nettopp

– Nå som jeg har investert over en million på masterstudier, var det viktig for meg å utvide komfortsonen. Det er først utenfor komfortsonen at man vokser, sier Rybak på SMS til VG.

Rybak har de siste årene studert ved Columbia College i Chicago, hvor han har tatt en master i filmmusikk. Rybak ble ferdig utdannet i begynnelsen av juli, etter å ha hatt et internship hos filmkomponisten Jonathan Miller.

– Mamma, se på dette stedet jeg akkurat kjøpte!, skriver Rybak på sin Instagram.

Rybak skriver at han har lett etter et hus i Los Angeles i over et år, etter at han ble anbefalt å bo i nærheten av storbyen etter endt utdanning. Slik kan han realisere drømmen sin om å jobbe med filmmusikk i Hollywood.

– Jeg spytter inn all min økonomi i dette, så nå er det ingen vei tilbake.

– Planen fremover er å bygge et skikkelig musikkstudio i huset i USA, hvor jeg kan invitere regissører og produsenter til å presentere filmmusikk, sier musikeren til VG.

Rybak røper at han fremdeles har mesteparten av jobbene sine i Europa, og derfor skal han også fortsette å bo i Norge i tillegg til huset i USA.

– Også har jeg selvfølgelig et TikTok-rom

Etter at «Fairytale», som han vant Eurovision med i 2009, begynte å «trende» på TikTok, har musikeren satset for fullt på medieplattformen.

– Det er gøy for oss artister at gamle sanger gjenfødes på Tiktok. Masse nytt publikum og nye konserter på grunn av TikTok, sier han.

Derfor har han planer om å lage et eget rom, hvor han kan produsere innhold til TikTok.