NORGESAKTUELL: Johnny Depp kommer til Oslo om tre uker, ifølge en av Norges største konsertarrangører. Her er Depp avbildet sist fredag, da rettsforhandlingene var over.

Konsertarrangør: Johnny Depp kommer til Norge

Spiller konsert med Jeff Beck 24. juni.

Det siste døgnets mest omtalte mann i verden, skuespiller Johnny Depp (58), er på vei til Norge.

Det opplyser konsertarrangør Peer Osmundsvaag i All Things Live, som blant annet arrangerer Piknik i Parken-festivalen (PiPfest) og Rammstein-konsert i Oslo denne sommeren, og Justin Bieber-konsert i Trondheim i august.

Depp skal være «special guest» på gitarlegenden Jeff Becks fra før planlagte konsert på Sentrum Scene i Oslo.

I påvente av dommen i saken mellom Depp og hans ekskone Amber Heard, opptrådte Depp flere kvelder med Beck under 77-åringens konserter i London.

Der har Depp sunget og spilt på en rekke coverlåter, som John Lennons «Isolation», Jimi Hendrix' «Little Wing» og Marvin Gayes «What's Going On».

Britiske Daily Mail rapporterte at Depps ekskjæreste, modell-legenden Kate Moss, var til stede ved en av disse konsertene.

– Dette burde være et navn de fleste har fått med seg, ler Osmundsvaag.

– Vi gleder oss til å se hans spilleferdigheter. Man har jo hørt gode rykter om hans scene-egenskaper, sier konsertarrangøren, og viser til at Depp det siste tiåret har vært sentral i bandet Hollywood Vampires.

– Så dette blir nok en forrykende aften, både på og av scenen.

Seier til Depp

Onsdag fikk Depp medhold i sitt søksmål mot ekskona Amber Heard. Juryen mener at Heard har ærekrenket Depp og tilkjenner ham 15 millioner dollar, ti av dem i erstatning og fem i såkalt straffskader. Men i Virginia har sistnevnte en grense på 350.000 dollar. Dermed vil Depps fulle erstatningsbeløp bli 10,35 millioner dollar, ifølge ABC News.

– Juryen har gitt meg livet tilbake. Jeg er virkelig ydmyk, sa Depp i en uttalelse onsdag.

– Helt fra begynnelsen var grunnen til å fremme denne saken å avsløre sannheten, uavhengig av utfallet. Å fortelle sannheten var noe jeg skyldte mine barn og alle som standhaftig har støttet meg, legger han til.

Mye oppmerksomhet

Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat. Hun skal som kompensasjon få to millioner dollar, men retten tilkjenner Heard ingen straffskader.

Opprinnelig var ni jurymedlemmer til stede under hele den seks uker lange rettssaken, men to av disse var bare reserve. Rettssaken om ærekrenkelser mellom Depp og Heard har fått mye oppmerksomhet i mediene de siste ukene.

Historien og Johnny Depp og Amber Heard startet da de spilte mot hverandre i «The Rum Diary» i 2009. I retten har både Depp og Heard brettet ut hvordan kjærlighetshistorien endte i et kaos av voldsbeskyldninger og offentlig skittentøyvask.