KALD SKULDER: Men Lorde omfavner sommeren på sitt nye album.

Plateanmeldelse: Lorde – «Solar Power»: Sommerlig sløvsinn

ALBUM: POP

Lorde

«Solar Power»

(Universal)

Majoriteten av låtene på Lordes tredje album fisler hen i et vellydende ingenting.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Å gi ut plater med et intervall på fire år er en risikosport – i det minste i det øverste laget av popsfæren, der størrelser som relevans, appell og momentum flyter forbi i et rasende tempo.

Ella Maria Lani Yelich-O'Connor – den newzealandske 24-åringen som kaller seg Lorde – slo gjennom som 16-åring med det snusfornuftige elektropop-eposet «Royals» og platen «Pure Heroine» (2013). Fire år senere slapp hun den enda mer ambisiøse og kritikerroste oppfølgeren «Melodrama».

Siden da har jaggu fire nye år passert, og nå er «Solar Power» – i likhet med forgjengeren skapt i samarbeid med den allestedsnærværende produsenten Jack Antonoff – endelig her. Var det verdt ventetiden? I grunnen ikke.

Det låter jo for så vidt pent, dette – luftig, ukomplisert og sommerlig i den grad at man formelig kan føle sandkorn kile mellom tærne under lyttingen. Men «Solar Power» mangler to helt konkrete elementer når platen veies mot de beste i sjangeren – lyrisk tyngde og melodisk slagkraft.

Tekstene pendler mellom snapshots av oppveksten i rampelyset («The Path»), satire over privilegert velvære-kultur («Mood Ring») og skakke rapporter fra corona-bobla – det sistnevnte i bokstavelig forstand: Ordene «born in the year of OxyContin» innleder albumet, og det er ingen manko på referanser til diverse knark i de elleve påfølgende låtene heller.

Dette er imidlertid tematikk både Lana Del Rey og Billie Eilish har gravd dypere i på sine utgivelser av året. Musikalsk blir det også gjennomgående for snaut og enkelt – kun «Fallen Fruit» og altfor korte «Leader of a New Regime» stikker seg ut i mengden av døsig midtempo-pop.

Og med sitt korte spoken word-parti blir Robyn – i rolle som eksistensiell flyvertinne – en sørgelig underutnyttet ressurs på «Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)».

Du skal likevel ha en temmelig bedriten dag for å bli direkte provosert av «Solar Power».

BESTE LÅT: «Leader of a New Regime»