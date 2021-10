PÅ’N IGJEN: Mick Jagger og Keith Richards på scenen i Pittsburgh tidligere denne uken.

Rolling Stones snakker ut om Charlie Watts-dødsfallet

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Rolling Stones mistet sin faste trommeslager siden 1962, men fortsetter å turnere uten ham.

En del Stones-fans har nok tenkt at nå er nok nok, og at bandet burde pensjonere seg etter at legendariske Charlie Watts gikk bort tidligere i høst. Bandet har mistet viktige medlemmer tidligere, og alltid fortsatt, selv om det nå kun er Mick Jagger og Keith Richards igjen av originalbesetningen.

I et intervju med Los Angeles Times sier Mick Jagger at han ikke tror det er så mange som mener de burde gi seg.

– Kanskje en eller to. Men det er ingen bevegelse, sier han og utbroderer om hvordan det blir etter Watts:

– Ingen band er det samme når man mister noen. Men Stones er et veldig motstandsdyktig band. Vi har hatt mange opp og nedturer gjennom årene, og vi har hatt bytte av bandmedlemmer, som mange band har, sier Jagger.

VIDEOHYLLEST: Rolling Stones hyller sin trofaste trommeslager som døde 25. august.

Han sier det er umulig at det ikke skjer endringer gjennom så mange år, men understreker at tapet av Watts er ekstra hardt.

– Dette er antakelig det største tapet vi har hatt. Men vi følte - og det gjorde Charlie også, at vi skulle gjennomføre denne turneen. Vi har allerede utsatt den ett år (på grunn av coronapandemien journ.anm) og Charlie sa til meg: Dere må dra ut: Hele crewet har vært uten jobb, du skal ikke la det skje igjen.

Charlie Watts hadde allerede meldt forfall til høstens konsertserie, som startet igjen 20. September, og som kommer til Los Angeles neste uke. Han hadde selv pekt på vikaren, Steve Jordan.

Han er ikke redd for kritikk etter å ha tatt over trommestikkene.

– For det første har jeg kjent Charlie siden jeg var 19 år. For det andre er jeg like lei meg som hvilken som helst fan der ute etter dette tapet. Så ingen skal fortelle meg noe om dette.

Bandet har også nye låter spilt inn, som de ikke har gitt ut ennå. Og de hinter kraftig om at der får man høre Charlie Watts igjen.

– La meg si det sånn. Du har ikke hørt det siste av Charlie Watts.