RETTSSAK: Ed Sheeran utenfor Londons High Court i mars.

Ed Sheeran vant i retten

Ed Sheeran (31) gikk seirende ut av bitter låtkrangel.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder Reuters.

Popstjernen har i årevis kjempet mot anklager om at han har plagiert monsterhiten «Shape of You». De siste ukene har han vært i retten.

Saken har vært kjørt i Londons High Court, der den berømte briten har måttet argumentere mot at han har kopiert fra Sami Chokris 2015-låt «Oh Why».

Dommer Justice Zacaroli konkluderte med at selv om det er påviselige likheter mellom låtene, så har Sheeran hverken med hensikt eller ubevisst gjort seg skyldig i plagiat.

Sheeran sier etter utfallet, ifølge Reuters, at slike anklager er «altfor vanlig», og at det er «skadelig for musikkindustrien».

Rettssaken var over for en uke siden, og onsdag morgen kom avgjørelsen om at popartisten ikke er skyldig.

«Shape of You» toppet listene verden over i 2017, den rundet en milliard avspillinger på under et halvt år, og har siden kuppet rekorden som den mest spilte låten på Spotify noensinne.

MOTPART: Sami Chokri utenfor rettssalen i London i forrige måned.

Men Sami Chokri – som har artistnavnet Sami Switch, har stått fast på at Sheeran har brutt opphavsrettsloven. Det fikk han altså ikke medhold i.

Chokri og produsent Ross O’Donoghue har i likhet med Sheeran vært til stede i rettssalen.