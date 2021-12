VINNERE: Norske Casper Hatlestad (t.v.) og Benjamin Rekstad (t.h.) flankerer We Are Domis vokalist Dominika Hasek.

To nordmenn med på Tsjekkias Eurovision-bidrag

Lockdown i Storbritannia sendte dem til Praha. Nå er We Are Domi Tsjekkias representanter til semifinalen i Eurovision i Torino, med to norske musikere i bandet.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi to norske skjønte ingenting da vinneren skulle kåres. Alt gikk på tsjekkisk. Men så kom det en offisiell Eurovision-video på engelsk der blant annet TIX ga oss 12 poeng. Vi vant juryens og internasjonale stemmer og kom på fjerdeplass blant tsjekkiske stemmer, sier buegitarist Casper Hatlestad (27) fra Stavanger på telefon fra Praha natt til fredag.

Sammen med keyboardist Benjamin Rekstad (26) fra Nesodden og tsjekkiske Dominika Hasek (26) på vokal fikk de torsdag kveld vite at de har vunnet tsjekkiske Melodi Grand Prix og dermed skal representere Tsjekkia i semifinalene til Eurovision i Torino i mai.

Dermed kunne de sprette champagnen torsdag kveld hjemme hos Casper i Praha, siden barene stenger klokken 22 i Tsjekkia på grunn av viruset.

BUEGITAR: Hatlestad i drivet.

Fra England til Tsjekkia

De tre møttes i Leeds i England, hvor de studerte musikk. Men i august 2020 flyttet de østover til Tsjekkia, på grunn av virusrestriksjonene i Storbritannia.

Under en konsert med Tsjekkias tidligere Eurovision-representant ble de spurt om å sende inn et bidrag til konkurransen.

We Are Domi sendte inn tre sanger, og til slutt ble sangen «Lights Off» deres bidrag.

6. desember begynte konkurransen om å bli Tsjekkias valg til Eurovision:

– Vi har merket på visninger på YouTube og kommentarer at vi har vært blant favorittene, men de to siste dagene har vi tenkt at vi ikke kommer til å vinne, sier Benjamin Rekstad.

Med 97.000 visninger på YouTube var de blant de to bidragene med mest visninger, sier de selv.

– Dere kom på fjerdeplass blant de tsjekkiske stemmene – hvordan skal dere overbevise tsjekkerne om at deres bidrag er det riktige?

– Jeg trodde vi skulle komme høyere, men det skjedde ikke. Heldigvis vant vi de andre stemmene.

– Hvordan blir sceneshowet til We Are Domi i Torino neste år?

– Vi har mange ideer, men vi ønsker å være autentiske og spille på sjarmen som tre gode venner, sier vokalist Dominika Hasek.

– Hvis du spør oss i morgen så har vi et annet svar på dette. Først skal vi feire, slår keyboardist Benjamin Rekstad fast natt til fredag.

Også Hellas valgte norsk

Flere land gjør som Tsjekkia og sender norske artister: Hellas går for Amanda Tenfjord fra Sunnmøre, med far fra Hellas.