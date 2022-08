BRENNHETE: Karpe strømmes tungt i kjølvannet av sin rekordknusende konsertrekke. Fra venstre: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel.

Karpe-album tilbake på toppen

Konsertkjøret i Oslo Spektrum har tatt duoens utgivelse fra januar tilbake til førsteplass på VG-lista.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Karpes ti utsolgte Spektrum-konserter er i stor grad bygget rundt det seks låter lange albumet «Omar Sheriff», som kom ut i slutten av januar.

Den gang gikk det rett til topps på Norges offisielle liste for solgte og strømmede album, VG-lista – og ble liggende øverst i 13 uker.

Platen har ikke forlatt Topp 10 siden da, men nå er det atter nummer én.

Fire på Topp 10

«Omar Sheriff» er heller ikke alene om å være Karpe-album blant de ti mest populære i Norge denne uken.

Alle de tre øvrige Karpe-platene som er representert i Spektrum-settene nå er også der:

7. plass: «Heisann Montebello» fra 2016, som har ligget til sammen 77 uker på listen.

8. plass: «Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden» fra 2012, som har ligget til sammen 97 uker på listen.

10. plass: «SAS plus/SAS pussy» fra 2019, som har ligget til sammen 29 uker på listen.

– Selvfølgelig veldig hyggelig at hele katalogen beveger seg i anledning Spektrum x 10! Det blir vi veldig glade for, sier Karpe-manager Silje Larsen Borgan.

VG-lista for singler og enkeltlåter bærer også preg av Karpe-feber.

«BigPapaGoat_v4_4130422.wav», som ble sluppet rett før Spektrum-paraden startet, holder nå femteplass etter en debut på fjerdeplass forrige uke.

Bak der har «PAF.no» svingt seg opp fem plasser, til sjetteplass.

Sangen er viden kjent for sitt «Allah! Allah!»-refreng, og er i en særstilling også ved Spektrum-konsertene, hvor den fremføres to ganger per show.

«PAF.no» vil bli stående som en av årets største norske hits; den toppet VG-lista i tre uker i februar. Per nå har den 17,5 millioner avspillinger på Spotify.

Dette gjør Karpe til et av få etablerte artistnavn som kan måle krefter med landets nye og maskerte hitmakere.

Nåværende førsteplass på låtlisten, Beathoven & Capow x 2Gs «Sør-Afrika», har 10,3 millioner Spotify-spillinger etter to og en halv måned på markedet.

Årets største norske slager, Ballinciaga og David Mokels «Dans på bordet», kom ut tre uker etter «PAF.no» og har 27,5 millioner.

«Omar Sheriff»-kuttene «Kenya», «Ibuprofen» og «Salmalaks» spretter også tilbake på låtlistens Topp 40, med henholdsvis 21. plass, 27. plass og 34. plass.