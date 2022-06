FARGESTERK: Men Taylor Swift søker jordfargene på sin nye filmlåt «Carolina».

Ukens låter: Eminem & Snoop Dogg, Beyoncé og Taylor Swift

... pluss total (epi) krise fra Ozzy Osbourne og norgesaktuelle Jeff Beck: Her er lydsporet til helgen.

Taylor Swift – «Carolina»

Ny låt fra Taylor Swift og hennes faste produsent Aaron Dessner (The National). «Carolina» figurerer prominent i traileren til den kommende storfilmen «Where The Crawdads Sing». Selve sangen glir jordfarget og kontrollert av gårde, med banjo, mandolin og fele blant virkemidlene. Dette er klassisk post-«Folklore»-Swift: Elegant og vakkert, men ikke alltid enormt spennende rent melodisk. Likevel en fin avveksling fra nyinnspillingene av de gamle låtene.

Beyoncé – «Break My Soul»

Beyoncés syvende album «Renaissance» kan ventes helt på tampen av fellesferien, ifølge ryktene. «Break My Soul» er en energisk og dansbar smakebit som egenhendig kan redde sommerfesten. Låten sampler både New Orleans’ bounce-ikon Big Freedia og Robin S’ houseklassiker «Show Me Love» fra starten av 90-tallet, men får sine vinger fra hovedpersonens sedvanlig oppsiktsvekkende vokal – omsvøpt av et uttrykk som kler den godt. For noen blir nok dette for gneldrete og monotont. De får finne seg en annen fest.

Kacey Musgraves – «Can’t Help Falling in Love»

Det blir en del Elvis i monitor fremover, ser det ut til: I forbindelse med Baz Luhrmanns nye film om den amerikanske legenden, har regissøren i kjent stil utstyrt soundtracket med en rekke nytolkninger av låtene han udødeliggjorde, signert blant andre Eminem, Doja Cat, Tame Impala og Stevie Nicks. Også Kacey Musgraves, da, som gjør en totalt nedstrippet versjon av en kjærlighetshymne man lett kunne mistenke var utspilt for godt. Hun trenger kun stemme og piano for å servere en minneverdig tapning, men kunne muligens tillatt seg flere friheter underveis.

Eminem & Snoop Dogg – «From The D 2 The LBC»

Nei, Eminem imponerte ikke i samme grad med sitt bidrag på Elvis-soundtracket, der han sammen med Cee-Lo Green parafraserte «Jailhouse Rock» på «The King and I». Denne uken er han tilbake med en enda gjevere gjest. Snoop Dogg og Eminem har en pussig effekt på hverandre: Detroit-rapperen dedikerer uvanlig mye av verset sitt til weedpreik, mens Snoop tvinges ut i den halsbrekkende og teknisk imponerende, men likevel temmelig livløse flyten til Mathers – uten å være i nærheten av å lykkes på ordentlig. Her går det rett og slett for fort i svingene.

H.E.R. – «Dance to the Music»

Mer filmmusikk: «Minions: Historien om Gru» har straks premiere i landets kinosaler, og tradisjonen tro har filmskaperne brukt over gjennomsnittet mye energi på å kna i hop et helstøpt lydspor til begivenhetene som utspiller seg på lerretet. Bay Area-sangeren H.E.R. har fått jobben med å tolke Sly & the Family Stone-klassikeren «Dance to the Music», og hun gjør det med såpass boblende energi og lave skuldre at resultatet ikke står så veldig mye tilbake for originalen.

Ozzy Osbourne & Jeff Beck – «Patient Number 9»

En god nyhet for de som syns det var leit at Jeff Beck måtte avlyse sine norgeskonserter med Johnny Depp denne helgen: Her er det jaggu fersk lyd fra den 77 år gamle britiske gitarmaestroen. Den dårlige nyheten? Det låter fryktelig. Ozzy har fått med seg litt av en gjeng på sitt kommende album – Tony Iommi, Josh Homme og Eric Clapton kan nevnes blant gitaristene – som slippes i september. «Patient Number 9» er imidlertid en rotete og selvmedlidende smakebit som ofte tipper over i det parodiske – og som bruker over syv minutter på hamre inn poenget.