POPARTIST: Jessie J, her på Brit Awards i februar.

Jessie J røper hvem barnefaren er

Popstjernen Jessie J (35) ble mamma for første gang i mai. Først nå forteller hun hvem pappaen er.

«Å, f ... heller. Jeg klarer ikke å holde på hemmeligheter med all denne kjærligheten inni meg», skriver den britiske sangeren til sine 13,2 millioner følgere på Instagram.

«Gratulerer med den første farsdagen, den kler deg», skriver hun videre under en rekke bilder av sin utkårede, den dansk-israelske basketspilleren Chanan Safir Colman (39).

Det er nemlig farsdag i Danmark mandag. Jessica Ellen Cornish, som hun opprinnelig heter, poster også Danmarks flagg.

Paret ble foreldre til en gutt i mai. Jessie J har betrodd sine følgere at hun så frem til en naturlig fødsel, men at det endte med keisersnitt.

Colman svarer under med hjerter og hyllester tilbake. Han skriver blant annet:

«Jeeeesh, jeg glemte nesten hvor sexy du var da du var gravid».

Paret har holdt sammen siden 2021.

Jessie J slo gjennom med debutsingelen «Do It Like a Dude» i 2010. Mest kjent er hun for låten «Price Tag», som kom året etter.

Les også Artisten Jessie J er gravid Den britiske sangeren røper gladnyheten i en fersk Instagram-video.

HØYGRAVID: Jessie J på Brit Awards i februar.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post