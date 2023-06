LEVERTE IGJEN: Bruce Springsteen på Voldsløkka fredag kveld.

Sterkt bebrucet

Bruce Springsteen (73) har noe han vil synge om.

Bruce Springsteen and the E Street Band

Voldsløkka, Oslo

Publikum: 50 000

Aktuelt album: «Only The Strong Survive»

Pianisten Roy Bittan er førstemann på scenen. «Professoren»: Det skulle ikke mer til enn en prematurt blank isse for å få et uønsket rykte som «en intellektuell» i New Jersey på 1970-tallet. Trommeslager Max Weinberg, med bukselinningen trukket godt opp på magen, kommer etter.

Steven Van Zandt og Nils Lofgren dyrker begge den utdøende rock-stilen, med plenty flagrende gevanter, som får aldrende menn til å se ut som aldrende spåkoner. Sistenevnte er mest ekstrem, selvsagt. Han har det min mormor ville kalt «amerikanske tenner», og vifter med en hatt som han må ha kjøpt i merch-boden til Kaptein Sabeltann i Kristiansand. Coolest: Bassist Garry Tallent.

Det er en haug folk på scenen på denne turneen – 17 eller 18, avhengig om madammen, Patti Scialfa, tar turen eller ikke (kan ikke si jeg så henne i Oslo). Sjefen kommer sist. Ansiktet har det permanent litt spørrende uttrykket som folk som har tatt ansiktsløftning gjerne har. Men han ser absurd godt ut.

Det har vært en del bråk rundt denne turneen. Spesielt fra de tyngste brucologene, de som har doktograd i bruceologi og bruker halve årslønnen på ‘ruce.

Først var det dette med de stive billettprisene i USA. Dernest har klagene vært disse: Konsertene er for korte («bare» to og en halv time)! Repertoaret er for statisk – det (nesten) samme settet kveld etter kveld! Bruce er blitt en cabaret-artist, en hyllest til seg selv, en vandrende «greatest hits»-jukeboks.

Skuffelsen synes å være ekstra stor fordi de to forrige turneene med E Street Band, var så løsslupne og fulle av spontanitet.

Det kan absolutt være noe i disse innsigelsene. Men man bør ikke glemme hvilken rutinert konsertartist Springsteen er, og hvordan dét har holdt ham i live gjennom 35 år med – la oss være ærlige – skuffende albumutgivelser. Når Bruce står på scenen, er de tilgitt. Han er så god der oppe.

Jeg tror årsaken til at repertoaret er som det er, er at Springsteen har noe spesifikt på hjertet denne gangen, og er inspirert av showet han for noen år siden hadde på Broadway (som igjen sprang ut av selvbiografien hans fra 2016). Springsteen har alltid vært svak for tematiske overbygninger, og kan sågar bli ukledelig pompøs når han skal redegjøre for dem.

Det han vil med denne turneen, tror jeg, er å synge om det samme som han synger om på det hittil siste albumet hans med nytt originalmateriale, «Letter To You» (2020): Tiden som renner ut. Rekkene som tynnes. Døden – andres og egen.

Et rikt tema – nesten like rikt som livet, si – som han på den nevnte platen fikk overraskende lite ut av, utover selvfølgeligheter og svulstige ord. Men på scenen? På scenen går det så meget bedre, selvfølgelig.

Så mange av disse sangene handler om døden og det forgjengelige, om ting som nekter å forbli som de var: «Ghosts», «My Hometown», «The River», «Last Man Standing», «Wrecking Ball», «Bobby Jean», «Glory Days».

Så mange handler om å holde ut, våge å både se bittersøtt tilbake – «Backstreets», «Out In The Street», «She’s The One», «Candy’s Room», «Prove It All Night», «Darkness On The Edge Of Town», «The E Street Shuffle», «Tenth Avenue Freeze-out», «Thunder Road» – og sammenbitt fremover: «The Promised Land», «Badlands», «The Rising», «Mary’s Place», «Letter To You», «Because The Night».

Man kan spørre seg om hvordan en sang som «Kitty’s Back», ingens favoritt Springsteen-låt, passer inn i dette. Det er ikke sikkert den gjør det. Kanskje vil Bruce bare spille noen bluesy gitarsoloer (han er en undervurdert solist) og la blåserrekken arbeide for lønnen. Men den varte for lenge. Ble litt sånn «husband på amerikansk talkshow», om du skjønner.

Tolkningen hans av The Commodores’ «Nightshift» derimot, en sang undertegnede har forgudet i 40 år, passer perfekt inn. Også den handler om folk som har forlatt oss, nærmere bestemt soulvokalistene Marvin Gaye og Jackie Wilson. Bruce er litt rusten i røsten når han synger den, men får hjelp av Curtis King Jr.

Bruce vil soul også.

Lyden var forferdelig i cirka 20 sekunder, men helt fin etter det. Bandet låt, på et par sjarmerende blundere nær, som den maskinen de har vært i snart 50 år («professoren» klarte jaggu å føkke opp innledningen til selveste «Thunder Road»). Bruce forærte et munnspill til en kvinne som satt på skulderen til en mann, det var mot slutten av «The Promised Land», og hun kysset det og kysset det og kysset det igjen.

Barna fikk plektere som onkel Bruce fisket opp fra bukselommen. Billig moro. Han begikk poesi idet han sang «take my hand as the sun descends» idet solen gikk ned i vest. Tilfeldig? Tajma og tilrettelagt? Det virket. Han sang den norske nasjonalsangen, «Born In The U.S.A.», også. Norge sang med.

Jeg hadde ikke tenkt å gå. Hadde piggene en smule ute da jeg kom. Men sola skinte. Gamle folk var lykkelige. Unge folk var lykkelige. Middelaldrende mennesker var lykkelige (og i flertall). Små unger, med og uten hørselvern, var lykkelige. Denne musikken betyr fremdeles en hel del for mange av oss.