TAR SHOWET UTENLANDS: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (t.v.) og Chirag Rashmikant Patel, her i Oslo Spektrum i august.

Karpe drar på europaturné

Gjør alvor av ambisjonen om å vise «the most beautiful show in the world» til en større del av verden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var slik Karpe selv promoterte sine ti konserter i Oslo Spektrum i august – som «verdens vakreste».

Og nå skal kalaset ut av landet, slik både Karpe og apparatet deres har hintet om at de ønsket å gjøre.

Karpes management Little Big Sister opplyser til VG at dansegruppen QuickStyle også er med når Karpe skal ut i Europa på vårparten.

For et ikke-norsktalende publikum har Karpe allerede god promo å støtte seg på: Både amerikanske Variety og australske Rolling Stone skrev i august entusiastiske anmeldelser av Spektrum-konsertene.

Ifølge managementet varierer størrelsen på spillestedene fra ca. 600 til 2000 i publikumskapasitet, med et antatt snitt på rundt 1000.

Dette er turnélisten:

26/04/2023 Magazzini Generali, Milan

29/04/2023 Les Docks, Lausanne

01/05/2023 Razzmatazz, Barcelona

02/05/2023 Chango, Madrid

05/05/2023 Trabendo, Paris

07/05/2023 O2 Academy, Bristol

08/05/2023 Vicar Street, Dublin

09/05/2023 Saint Luke's, Glasgow

10/05/2023 O2 Ritz, Manchester

11/05/2023 O2 Forum Kentish Town, London

13/05/2023 Melkweg, Amsterdam

14/05/2023 Batschkapp, Frankfurt

19/05/2023 Progresja, Warsaw

21/05/2023 Roxy, Prague

23/05/2023 Backstage, Munich

24/05/2023 Dürer Kert, Budapest

26/05/2023 Essigfabrik, Cologne

27/05/2023 Botanique, Brussels

28/05/2023 Mojo, Hamburg

29/05/2023 Columbia Theater, Berlin