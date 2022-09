ROMANTIKER I ENSOM POSITUR: «Så klart det gjør vondt» er en – stort sett – overbevisende rapport fra den unge kjærlighetens irrganger.

Plateanmeldelse: Ramón – «Så klart gjør det vondt»: Ramóntikken er ikke død

Norsk popfenomen platedebuterer med rause doser hjertesmerte.

«Ja visst gör det ont», slo Karin Boye fast allerede i 1935. Men der den svenske dikteren etterlot sine bristende knopper med et visst tolkningsrom, levner Ramón Andresen liten tvil om at smerten som renner gjennom hans kunstneriske univers er lokalisert i et brustent hjerte.

Den Oslo-baserte 24-åringen fra Ski slo igjennom med brak tidligere i år, med 605.000 Spotify-avspillinger av «OK, jeg lover» i løpet av ett døgn og TikTok-rekord knyttet til oppfølgeren «17. mai».

Ramón kaller selv det han sysler med for «grinemusikk» – en betegnelse det er lett å skrive under på i møte med debutalbumet «Så klart det gjør vondt», uten at det nødvendigvis skal brukes mot ham.

På sitt beste – som de to nevnte singlene – viser han seg ikke bare fram som en sterk sanger, men også som en poplyriker med et usedvanlig godt grep om slagkraftige og minneverdige tekstlinjer. Produksjonen, signert Andreas Bache-Wiig, er gjennomgående leken og elegant, med rikelig dynamikk og dryss av ymse mobilopptak som krydder.

I norsk sammenheng er det naturlig å sammenligne Ramón med følsomme unge menn som Sondre Justad og Kristian Kristensen, men britiske Sam Smith er egentlig en enda mer presis referanse – sjekk for eksempel «Noen sa de dro fra festen» og «Egg & bacon» for håndfaste eksempler på nær, sakral r & b-pop.

Men i likhet med store deler Smiths katalog blir det tidvis noe statisk og monotont over låtmaterialet her, og albumets siste halvdel slipper gradvis opp for momentum.

Ramón nærmer seg utvilsomt grensen for hvor mange ganger man kan si at man savner noen før det bikker over i rent gnål, men lander – så vidt – på riktig side. Det blir spennende å følge ham videre – fortrinnsvis inn i lysere tider, der hjertesmerten må dele noe av plassen med andre impulser.

BESTE LÅT: «17. mai»