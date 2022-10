DØD: Coolio, here på Grammy-utdelingen i Los Angeles i 1996.

TMZ: Familien lager smykker med Coolios aske

«Gangsta’s Paradise»-rapperen Coolio døde 28. september, like før han skulle til Norge. Nå skal asken han fordeles til de aller nærmeste.

Publisert: Nå nettopp

TMZ skriver at kremasjonen har funnet sted, og at Coolios syv barn nå holder på å få laget halssmykker med sin fars aske i.

En talsmann for den avdøde artisten bekrefter overfor nettstedet at hver av barna skal få et anheng med aske – og en lenke. Barna skal selv få velge inskripsjon til smykkene.

Også noen andre nære slektninger skal få spesiallaget halskjede, opplyser talspersonen.

Resten av asken plasseres i en urne.

Coolio, som opprinnelig het Artis Leon Ivey jr., ble 59 år. Han døde brått i hjembyen Los Angeles.

Rappeveteranen var blant artistene som skulle opptre på Telenor Arena i Bærum med «We Love The 90s»-konserten 21. oktober.

«I natt mottok vi den triste beskjeden om at Coolio dessverre har gått bort, kun 59 år gammel. Våre tanker går nå til familie og nære», skrev de norske arrangørene på Facebook.

AUGUST: Coolio (t.v.) og Vanilla Ice på scenen i Illinois for to måneder siden.

Vanilla Ice (54), som opptrådte med Coolio frem til nylig, har forklart for TMZ at familien var veldig viktig for Coolio, og at han elsket papparollen.

Noen dødsårsak er ikke oppgitt, men manager Jarez Posey har antydet overfor pressen at det kan ha skyldtes hjerteinfarkt.

Los Angeles Fire Department i Los Angeles har bekreftet at de rykket ut etter oppringning, og at de jobbet i om lag 45 minutter med å forsøke å gjenopplive stjernen.

Artisten var aktiv til det siste. Fire dager før han døde, la Coolio ut klipp av konsertopptak på Instagram.

Hip-hop-legenden, som besøkte Norge flere ganger, gjorde storsuksess med låten «Gangsta’s Paradise» på 90-tallet.

Coolio har solgt over 17 millioner plater på verdensbasis og er strømmet over en milliard ganger på Spotify.

Han var for øvrig var gjesteartist på norske Erik og Kriss' låt «Hva er det du venter på» i 2008.