PJ HARVEY UTFORDRER: Men «I Inside The Old Year Dying» belønner konsentrert lytting.

Plateanmeldelse: PJ Harvey – «I Inside The Old Year Dying»: Mørk magi på bygda

På sitt tiende album har PJ Harvey skapt et univers det er verdt å gå seg vill i.

At det engelske indierock-ikonet Polly Jean Harvey stadig har mange trofaste fans i Norge – hun kunne trolig solgt ut atskillig flere enn de to konsertene hun spiller på Sentrum Scene i Oslo i oktober – skyldes ikke at 53-åringen har blitt hverken mildere eller mer lettfattelig på sine eldre dager.

Tvert imot. Hennes foregående utgivelser, briljante «Let England Shake» (2011) og solide «The Hope Six Demolition Project» (2016), er begge kompromissløse utforskning av vold, nød og elendighet, med henholdsvis det britiske imperiet og globale katastrofeområder som bakteppe. Musikken på disse platene er kantete, skranglete og skåret ned til beinet.

FESTIVAL: PJ Harvey på Øyafestivalen 2016.

På sitt tiende studioalbum har PJ Harvey beholdt deler av dette uttrykket – ikke minst det nære og tørre lydbildet der de ulike instrumentene blør over i hverandre. Samtidig maner hun fram en verden som simpelthen ikke har eksistert tidligere.

Tekstene på «I Inside The Old Year Dying» er basert på Harveys diktsyklus «Orlam» fra i fjor, som kretser rundt den forsømte niåringen Ira-Abel Rawels’ barndom i en mørk, truende og magisk-realistisk versjon av Dorset sørvest i England, der forfatteren selv vokste opp.

Iras ledestjerne gjennom disse strabasene er det Jesus-lignende spøkelset Wyman-Elvis. Tekstene pendler mellom peanøttsmør-og-banan-sandwicher, nifse barnerim, paganistiske ritualer og gryende seksualitet – ikke helt ulikt ekskjæresten Nick Caves kultroman «And The Ass Saw The Angel» (1989), bare med hørbare «The Wicker Man»-vibber, Shakespeare-allitterasjoner og tjukke lag av arkaisk Dorset-dialekt attåt.

For en som ikke har lest «Orlam», blir dette narrativet nødvendigvis en smule kryptisk. Underlig nok spiller det liten rolle i møte med selve låtene, som tidvis beveger seg fra det hermetiske til det dønn emosjonelle i løpet av et halvt taktskifte.

De allerede utgitte singlene «A Child’s Question, August» og «I Inside The Old I Dying» opplevdes uforløste som enkeltlåter, men her berikes de av de ti låtene de er omkranset av – særlig førstnevnte balanserer uhygge («Hear the grinding wheel-bird grieve/ Grief unknits my ravelled sleeve») med ømhet («Love me tender/ Tender love») på slående vis.

Dette er jo naturligvis milevis unna den uforpliktende sommerlektyren som hører sesongen til, og enkelte lyttere vil nok kjenne på en viss frustrasjon over anstrengelsen det krever å komme inn i dette universet. Men det er verdt det, altså.

BESTE LÅT: «Autumn Term»